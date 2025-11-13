Стороны договорились об обмене опытом, направленном на развитие экономики Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с советником председателя Банка России Кириллом Тремасовым. Стороны обсудили экономическое развитие региона, доходы граждан и влияние денежно-кредитной политики, сообщили в пресс-службе правительства области.

«Нам важно понимать цели и инструменты Центробанка, прежде всего его денежно-кредитную политику. Сегодня все ключевые экономические процессы, включая политику Банка России, напрямую влияют на развитие субъектов и их доходную базу», — отметил Текслер.

Экономика Челябинской области демонстрирует рост в реальном выражении, заявил губернатор. По его словам, за последние годы существенно увеличен валовой региональный продукт. Регион сохраняет лидирующие позиции по инвестициям и улучшению инвестиционного климата. При этом развиваются как традиционные отрасли — металлургия, машино- и приборостроение, так и новые направления, включая промышленное роботостроение.

Кирилл Тремасов оценил динамику региона, отметив устойчиво низкие показатели инфляции и безработицы. Стороны также рассмотрели влияние текущей денежно-кредитной политики на экономику области и договорились о дальнейшем сотрудничестве.