Происшествия

Криминал

За связи с «Махонинскими»: ФСБ задержала VIP-сотрудницу полиции в Челябинске

Майор полиции в Челябинске задержана за содействие ОПГ «Махонинские»
13 ноября 2025 в 19:22
ФСБ и СК продолжают громить челябинскую ОПГ «Махонинские»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ и собственной безопасности полицейского главка, совместно с СК, задержали задержали по подозрению в вымогательстве замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» Горбунову. Об этом сообщили источники URA.RU.

«В ходе рассмотрения Советским районным судом Челябинска иска Генпрокуратуры РФ о признании экстремистским объединения „Махонинские“ и изъятии в доход государства его активов были выявлены связи организаторов сообщества с должностными лицами правоохранительныых органов, которые им оказывали содействие. В частности, при содействии майора юстиции Горбуновой участники ОПГ вымогали более 8 млн рублей у одного их жителей региона с применением насилия и угроз», — пояснил источник.

По его словам, возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Проводятся оперативно-следственные мероприятия по месту службы и жительства фигурантки. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В силовых ведомствах от комментариев воздержались.

По данным Генпрокуратуры, члены группировки, основанной в 1990-х годах братьями Александром и Андреем Махониными, создали свой бизнес преступным путем и придерживались экстремистской идеологии. Помимо запрета деятельности, прокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество ОП на 2,5 млрд рублей. Приставы начали арестовывать имущество фигурантов дела. Сейчас ответчиками по нему выступают 23 физических лица, включая братьев Махониных, а также их близкие, менеджеры и деловые партнеры.

