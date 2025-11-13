За связи с «Махонинскими»: ФСБ задержала VIP-сотрудницу полиции в Челябинске

ФСБ и СК продолжают громить челябинскую ОПГ «Махонинские» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ и собственной безопасности полицейского главка, совместно с СК, задержали задержали по подозрению в вымогательстве замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» Горбунову. Об этом сообщили источники URA.RU.

«В ходе рассмотрения Советским районным судом Челябинска иска Генпрокуратуры РФ о признании экстремистским объединения „Махонинские“ и изъятии в доход государства его активов были выявлены связи организаторов сообщества с должностными лицами правоохранительныых органов, которые им оказывали содействие. В частности, при содействии майора юстиции Горбуновой участники ОПГ вымогали более 8 млн рублей у одного их жителей региона с применением насилия и угроз», — пояснил источник.

По его словам, возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Проводятся оперативно-следственные мероприятия по месту службы и жительства фигурантки. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В силовых ведомствах от комментариев воздержались.

