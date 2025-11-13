В России запустили первую строительную премию, победителей которой определяет нейросеть

Мастерам и компаниям не нужно заявляться на конкурс - их профили будут оценены автоматически Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России появилась первая премия в сфере ремонта и строительства, победителей которой определяет алгоритм на основе реальных отзывов клиентов. Отраслевую награду «Знак мастерства» учредил сервис «Авито Услуги». Как сообщили URA.RU в пресс-службе онлайн-платформы, мастерам не нужно подавать заявки для участия в конкурсе. Алгоритм автоматически выберет лучших специалистов по десяткам параметров.

«Рынок эволюционирует от бурного роста к новому этапу — прозрачности, эффективности и доверию. Клиенты хотят знать, кому доверяют свою квартиру или дом, а мастера ценят возможность подтверждать репутацию не обещаниями, а фактами. Мы создаем инфраструктуру, где качество работы автоматически становится конкурентным преимуществом», — отметила руководитель направления «Ремонт и строительство» в «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

В расчет премии берутся рейтинг, отзывы, доля успешно выполненных заказов, скорость ответа клиентам, качество сервиса и актуальность профиля. Система анализирует эти метрики без субъектного отбора человека.

