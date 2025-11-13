Житель Геленджика угодил в пермскую колонию после отказа заняться сексом с геем

Мужчина отсидел срок за избиение Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Геленджика оказался в колонии строгого режима в Пермском крае. Его осудили за избиение мужчины, предложившего заняться сексом. Свой срок преступник уже почти отсидел и вот-вот выйдет на свободу. Копии решений судов имеются в распоряжении URA.RU.





Преступление было совершено еще в июне 2023 года в Геленджике в трехстах метрах от городской набережной. «Возле магазина „Пятерочка“ познакомились двое мужчин. Они выпили алкоголь, а потом зашли за магазин, где стали предаваться сексуальным утехам. В какой-то момент их увидел осужденный. Он подошел к парочке, тогда один из мужчин сбежал. Второй стал ругаться с осужденным и предложил ему 1000 рублей, чтобы теперь тот вступил с ним в сексуальную связь. Жителю Геленджика это не понравилось, он стал оскорблять мужчину, а после жестоко избил того руками и ногами. В результате случившегося потерпевший получил тяжелые травмы», — говорится в решении суда.



