Кто управлял Пермью последние 30 лет

После распада СССР должность первого лица Перми стала выборной. Исполкомы и советы закончились: с 1994 года главу города избирали на прямых выборах, а с 2010 года его избирают депутаты Пермской городской думы. Кто был главой миллионного города после распада Советского Союза — в материале агентства.

Владимир Филь

Первым главой Перми по указу президента Ельцина стал Владимир Филь, ранее занимавший должность председателя горисполкома. Он занимал должность с 1992 по 1996 год. Первым постановлением он упразднил горисполком, преобразовав его в администрацию. В 1996 году он принял участие в первых выборах главы города, но компанию вел неумело, и проиграл бизнесмену Юрию Трутневу. Пермякам он запомнился фразой, превратившейся в мем: «Снег как выпал, так и растает».

Юрий Трутнев

Непопулярного мэра на должности сменил Юрий Трутнев, одержав оглушительную победу в первом же туре, набрав 61% голосов. Через четыре года Трутнев повторит успех, выиграв в первом туре выборы у действующего губернатора Геннадия Игумнова. При его руководстве Пермь начала праздновать и отмечать День города, который стал любимым праздником пермяков. В настоящеее время Трутнев — заместитель Председателя Правительства РФ.

Аркадий Каменев

Трутнева сменил экс-начальник городского УВД Аркадий Каменев, которого в 2005 году обвинили в махинациях с городским имуществом. Он подал в отставку в конце 2005 года. В начале 2000-х началась реформа ЖКХ: впервые часть жилого фонда была передана в управление частным компаниям. Каменев стал единственным мэром, который сложил свои полномочия раньше срока — это была рокировка краевой власти.

Игорь Шубин

Игорь Шубин, занимавший должность мэра Перми с 2006 года по 2010 год, стал последним выбранным прямым голосованием главой города. Выборы удалось выиграть только со второго тура. Он родился в 1955 году в Перми и окончил эконом пермского госуниверситета. На выборах он конкурировал с бизнесменами Анохиным и Репиным. При нем в городе появился пост сити-менеджера, и он руководил хозяйством города он уже не один.

Игорь Сапко

Игорь Сапко занимал должность главы Перми и председателя Пермской городской думы с 2010 по 2016 год. А депутатом гордумы его избрали в 1996 году, При нем был создан Молодежный парламент, должность председателя которого занял мэр Перми. Особое внимание мэр уделял развитию спорта: в первые годы его работы в должности главы города восстановили пермскую школу баскетбола и организовали велодорожки в разных частях города.

Дмитрий Самойлов

Дмитрий Самойлов занимал пост с 2014 года, когда Игорь Сапко избрался в Госдуму РФ. В 2016 году, после объединения должностей главы города и главы администрации. В 2012 году он был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя Правительства Пермского края по территориальному развитию. А с 2013 года был руководителем администрации губернатора Пермского края.

Алексей Демкин

Алексей Демкин родился в 1973 году в Перми. В 1996 году окончил Пермский политехнический университет по специальности «Авиадвигатели и энергетические установки». В марте 2021 года года избран главой Перми. В 2023 году ушел с поста главы города Перми по собственному желанию в связи с переходом на должность вице-премьера правительства Пермского края.

Эдуард Соснин