В зоне СВО погиб 61-летний командир мотострелков из Пермского края

Бойца проводят в последний путь 15 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб командир мотострелкового отделения Виктор Галайко из Прикамья. Ему был 61 год, пояснили ветераны Добрянского округа.

«Стало известно о гибели нашего земляка — Галайко Виктора. Он пал 10 января 2025 года при выполнении боевых задач в Красноармейском районе (ДНР) у села Соленое», — написано на странице сообщества «Помним СВОих героев. Добрянский округ» в соцсети «ВКонтаке».

Военнослужащий родился в июне 1963 года в поселке Керчевский Чердынского района. Отучившись 10 классов, он поступил на службу. Был старшиной роты по ремонту и хранению гусеничной бронетанковой техники. В 1985 году переехал в Добрянку, трудился монтажником на строительстве Пермской ГРЭС.

В 2015-ом году Галайко получил специальность экономиста в Уральском государственном экономическом университете. В последние годы работал специалистом по комплексному обслуживанию многоквартирных домов в УК «Стимул».

Прощание с бойцом проведут 15 ноября в Добрянке. Церемония в местном ДКиС имени Ладугина намечена на 10:00.