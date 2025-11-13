Дорога к курорту и первый шаг к третьему мосту: какие объекты завершат в Пермском крае до конца года

На трех дорогах завершаются последние работы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае активно ведется строительство и реконструкция дорожной инфраструктуры, направленной на развитие транспортной доступности и туристического потенциала региона. Ряд масштабных проектов находится на финальной стадии реализации. О том, какие участки подрядчики планируют завершить до конца 2025 года — в материале URA.RU.

Дорога к горе Крестовой

Строительство дороги к верхнему кластеру курорта «Губаха» состоит из трех этапов. Общая протяженность трассы составляет более трех километров. Она проходит через несколько ключевых точек города, включая улицу Северную и проспект Ленина, и заканчивается у вершины горы Крестовой.

На первом участке работы уже завершены, а на оставшихся продолжается обустройство тротуаров, установка ограждений и освещения. Сейчас готовность объекта превышает 70%, а сдача всей дороги намечена на конец года.

Углеуральская — 2-я Шоссейная — Локомотивная

В Перми завершается строительство участка улицы 2-й Шоссейной в районе площади Гайдара. Он соединит улицу Строителей с круговой развязкой и обеспечит удобное движение транспорта. На объекте предусмотрены полоса для движения автобусов, разделительная полоса и тротуары.

Площадь Гайдара

Площадь Гайдара является частью строительства третьего моста через Каму. Подрядная организация приступила к работам в 2024 году. Проект предусматривает расширение кольцевой развязки и соединение улицы Строителей с тоннелем на улице Углеуральской.