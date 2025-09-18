В России взлетел спрос на импортные автомобили из-за нового закона

Спрос на импортные автомобили вырос на 300% за неделю. Произошло это после введения поправок в закон об утильсборе. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«Спрос на авто из-за рубежа вырос на 300% за неделю из-за новых поправок в закон об утильсборе — россияне выгребают последние стоящие экземпляры в Японии, Корее и Германии», — указано в посте telegram-канала Baza. Отмечается, что осталось две недели до того, чтобы выкупить автомобиль по старой цене.
Утильсбор представляет собой обязательный платеж, взимаемый с производителей и импортеров за каждое транспортное средство, произведенное или ввезенное на территорию страны. Уже с 1 ноября льготные прежние льготные ставки сохраняться только для машин до 160 л.с. А еще раньше сообщалось, что с января 2026 года утильсбор на новые автомобили в России увеличится до 800 тысяч рублей, а для машин, собранных в РФ, предусмотрена компенсация этого сбора в зависимости от степени локализации производства.
Ожидается, что смягчение правил компенсации позволит автопроизводителям, в том числе из Китая, активнее развивать сборку автомобилей на территории России. Это может повлиять на структуру рынка и спрос на импортные автомобили.
