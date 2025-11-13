В Госдуме определили, что Чебурашка - еврей
В советское время апельсины завозились в СССР преимущественно из Израиля, напомнил Макаров
Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров в шутливой форме заявил о еврейском происхождении Чебурашки, сославшись на историю появления персонажа в СССР. Необычное утверждение прозвучало во время обсуждения поправок к федеральному бюджету на 2026-2028 годы.
«А вы помните, откуда в Советский Союз привозили апельсины? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами», — заявил Андрей Макаров в ходе бюджетных дебатов, передает РИА Новости. Депутаты рассматривали поправку о финансировании конкурса «Родная игрушка», когда Макаров обратил внимание коллег на происхождение популярного персонажа.
Кроме того, когда один из депутатов вспомнил о марокканских мандаринах, Макаров уточнил, что Чебурашка прибыл именно с апельсинами, а не с мандаринами. Он также исключил испанское происхождение персонажа, отметив, что испанские апельсины в СССР не поставлялись.
Несмотря на шутливый характер высказывания, глава бюджетного комитета подтвердил поддержку отечественных производителей игрушек. Обсуждение продолжилось в рабочем режиме после небольшой неформальной паузы.
