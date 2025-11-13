Свердловские трассы покроются льдом

О гололеде предупредили дорожники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области на Пермском, Тюменском и Челябинском тракте 14-15 ноября ожидается гололед. Об опасности на дорогах сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 14-15 ноября местами в Свердловской области ожидается гололед, гололедица на дорогах», — объявили дорожники.