Свердловские трассы покроются льдом
О гололеде предупредили дорожники
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Свердловской области на Пермском, Тюменском и Челябинском тракте 14-15 ноября ожидается гололед. Об опасности на дорогах сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 14-15 ноября местами в Свердловской области ожидается гололед, гололедица на дорогах», — объявили дорожники.
Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить информацию о состоянии участков можно по телефону: 8-800-200-63-06.
