Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Свердловские трассы покроются льдом

13 ноября 2025 в 17:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
О гололеде предупредили дорожники

О гололеде предупредили дорожники

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области на Пермском, Тюменском и Челябинском тракте 14-15 ноября ожидается гололед. Об опасности на дорогах сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 14-15 ноября местами в Свердловской области ожидается гололед, гололедица на дорогах», — объявили дорожники.

Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить информацию о состоянии участков можно по телефону: 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал