Рабочие УВЗ рассказали, что происходит на заводе, где ждут сокращений

Несмотря на временные трудности в отрасли, завод работает в обычном режиме Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сотрудники Уралвагонзавода огорчены, что грядут сокращения и собираются ввести четырехдневную рабочую неделю, однако паники на предприятии нет. Подробнее о том, что происходит сейчас на УВЗ, URA.RU рассказали четыре заводчанина на условиях анонимности. А на самом производстве объяснили, как пытаются сохранить людей.

«Мы знаем немногое. Якобы людей будут сокращать по возрасту, обновлять штат, у нас ведь каждый год сокращают. Официально объясняют тем, что стал меньше спрос на гражданскую продукцию, все силы кинуты на военную. Конечно, нам вся эта ситуация не очень нравится», — признался первый собеседник.

Он добавил, что его участок эти изменения коснулись косвенно. Если раньше они работали по 12 часов, то сейчас перешли на восьмичасовой рабочий день. Это связано с поставками комплектующих.

«Зарплата соответственно упала. Мы уже привыкли за три года работать по 12 часов и получать больше, сейчас будет контраст между тем, что было, и тем, что стало. Не все этим довольны. Но будет привоз комплектующих, и, возможно, наш цех вернут обратно на 12 часов. Мы будем только рады», — сказал рабочий.

По словам второго собеседника, о четырехдневке на заводе объявили уже давно. «Сейчас ходят разговоры про сокращение. По людям заметно, что напряглись. Ходят, узнают про рефинансирование: накупили же всего, когда хорошо жить начали. Но это имеет отношение только к тем, кто занимался гражданской продукцией, оборонки это не коснулось», — уточнил заводчанин.

Третий отметил, что подобная ситуация сложилась не только на УВЗ, но и на многих других предприятиях, в том числе в Свердловской области. «Об этом многие знакомые говорят, кто связан с производством. Та же нефтянка старается лишний раз ничего не заказывать, а продлевает сроки эксплуатации [оборудования]», — объяснил сотрудник.

Сотрудникам предлагают не уходить, а переобучаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Такое же мнение и у четвертого собеседника. «Идет снижение заказов по всей отрасли, все предприятия от этого страдают. А раз есть уменьшения заказов, соответственно, есть изменения и на заводах. Но это ситуация временная», — добавил он.

О том, что часть сотрудников будет переведена на четырехдневную рабочую неделю, УВЗ объявил в октябре. А в ноябре появилась новость и о частичном сокращении людей. Официально на предприятии это объяснили падением спроса на гражданскую продукцию.