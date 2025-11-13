ФСБ подготовилась к атакам террористов в Екатеринбурге

Сотрудники ведомства провели учения в ККТ «Космос» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ подвели итоги антитеррористического учения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Они прошли 12 ноября в ККТ "Космос". Учения были направлены на отработку действий по пресечения терактов, ликвидации и минимизации его последствий.

"В соответствии со смоделированными учебными задачами силы и средства группировки из числа представителей органов исполнительной власти региона, местного самоуправления и правоохранительных органов совершенствовали алгоритмы межведомственного взаимодействия в условиях террористической активности", — сообщили в УФСБ.

Продолжение после рекламы