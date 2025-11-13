ФСБ подготовилась к атакам террористов в Екатеринбурге
Сотрудники ведомства провели учения в ККТ «Космос»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ подвели итоги антитеррористического учения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Они прошли 12 ноября в ККТ "Космос". Учения были направлены на отработку действий по пресечения терактов, ликвидации и минимизации его последствий.
"В соответствии со смоделированными учебными задачами силы и средства группировки из числа представителей органов исполнительной власти региона, местного самоуправления и правоохранительных органов совершенствовали алгоритмы межведомственного взаимодействия в условиях террористической активности", — сообщили в УФСБ.
Реализацию первоочередных мер и прочее проконтролировал оперштаб. Там отметили, что все этапы учения были выполнены последовательно, цели достигнуты, а действия участников соответствовали условиям проведения. "Антитеррористические учения — часть системы обеспечения безопасности региона, они позволяют повысить эффективность противодействия угрозам террористического характера. Поэтому поддержка учений обществом для нас крайне важна", — подчеркнули в силовом ведомстве.
