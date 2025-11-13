Крупнейший российский производитель алюминиевых полуфабрикатов заходит на рынок Урала
Новый розничный центр начнет работать в полном объеме в декабре 2025 года
Фото: пресс-служба СМЗ
Самарский металлургический завод (СМЗ) откроет на Урале первый центр розничной торговли. Об этом объявили в рамках выставки «Металл-Экспо — 2025» в Санкт-Петербурге. Как уточнили URA.RU в пресс-службе предприятия, новый центр дистрибуции появится в Верхней Пышме.
«Открытие центра дистрибуции — это новый формат продаж, который теперь доступен на Урале. Ассортимент продукции будет представлен листопрокатом из сплавов АМГ2, АМГ3, Д16, включая квинтет, и насчитывает 52 типоразмера. Возможность оперативного пополнения со склада в Самаре позволяет обеспечить постоянное наличие продукции на складе», — рассказал гендиректор СМЗ Сергей Бурцев.
На предприятии подчеркнули, что выбор Свердловской области для открытия нового центра обусловлен транспортной доступностью. Удобный выезд на федеральные трассы через Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу (ЕКАД) и обход Верхней Пышмы обеспечат беспрепятственное движение грузов в любом направлении. Работать в полном объеме новый розничный центр начнет в декабре 2025 года.
