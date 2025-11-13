Крупнейший российский производитель алюминиевых полуфабрикатов заходит на рынок Урала

Новый розничный центр начнет работать в полном объеме в декабре 2025 года Фото: пресс-служба СМЗ

Самарский металлургический завод (СМЗ) откроет на Урале первый центр розничной торговли. Об этом объявили в рамках выставки «Металл-Экспо — 2025» в Санкт-Петербурге. Как уточнили URA.RU в пресс-службе предприятия, новый центр дистрибуции появится в Верхней Пышме.

«Открытие центра дистрибуции — это новый формат продаж, который теперь доступен на Урале. Ассортимент продукции будет представлен листопрокатом из сплавов АМГ2, АМГ3, Д16, включая квинтет, и насчитывает 52 типоразмера. Возможность оперативного пополнения со склада в Самаре позволяет обеспечить постоянное наличие продукции на складе», — рассказал гендиректор СМЗ Сергей Бурцев.