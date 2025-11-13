Логотип РИА URA.RU
Общество

Бывший министр назначен ректором УГМУ

Юрий Семенов вступил в должность ректора УГМУ
13 ноября 2025 в 18:46
Семенов возглавлял челябинский минздрав

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ректором Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) назначен Юрий Семенов, возглавлявший последние годы НИИ ОММ в Екатеринбурге и в прошлом глава минздрава Челябинской области. Вступление в должность URA.RU подтвердил осведомленный источник.

Информация о назначении подтверждается обновленным списком ректората УГМУ на сайте вуза. Сегодня его пополнил Семенов.

На кресло ректора претендовали еще два доктора медицинских наук — Кирилл Бердюгин, Татьяна Бородулина и кандидат медицинских наук Алексей Ушаков. Однако точно неизвестно, были ли выборы. По одной из версий, в уставе вуза изменили пункт о выборах — теперь ректора назначает министерство. К слову, о назначении Семенова пришел приказ из федерального Минздрава.

О назначении Семенова стало известно 22 октября. В этот же день в отставку ушла предыдущая глава вуза Ольга Ковтун. Что известно о гинекологе, враче высшей категории и экс-чиновнике, который занял пост ректора — в материале URA.RU.

