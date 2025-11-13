Бывший министр назначен ректором УГМУ
Семенов возглавлял челябинский минздрав
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ректором Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) назначен Юрий Семенов, возглавлявший последние годы НИИ ОММ в Екатеринбурге и в прошлом глава минздрава Челябинской области. Вступление в должность URA.RU подтвердил осведомленный источник.
Информация о назначении подтверждается обновленным списком ректората УГМУ на сайте вуза. Сегодня его пополнил Семенов.
На кресло ректора претендовали еще два доктора медицинских наук — Кирилл Бердюгин, Татьяна Бородулина и кандидат медицинских наук Алексей Ушаков. Однако точно неизвестно, были ли выборы. По одной из версий, в уставе вуза изменили пункт о выборах — теперь ректора назначает министерство. К слову, о назначении Семенова пришел приказ из федерального Минздрава.
О назначении Семенова стало известно 22 октября. В этот же день в отставку ушла предыдущая глава вуза Ольга Ковтун. Что известно о гинекологе, враче высшей категории и экс-чиновнике, который занял пост ректора — в материале URA.RU.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!