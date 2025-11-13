Бывший министр назначен ректором УГМУ

Семенов возглавлял челябинский минздрав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ректором Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) назначен Юрий Семенов, возглавлявший последние годы НИИ ОММ в Екатеринбурге и в прошлом глава минздрава Челябинской области. Вступление в должность URA.RU подтвердил осведомленный источник.

Информация о назначении подтверждается обновленным списком ректората УГМУ на сайте вуза. Сегодня его пополнил Семенов.

На кресло ректора претендовали еще два доктора медицинских наук — Кирилл Бердюгин, Татьяна Бородулина и кандидат медицинских наук Алексей Ушаков. Однако точно неизвестно, были ли выборы. По одной из версий, в уставе вуза изменили пункт о выборах — теперь ректора назначает министерство. К слову, о назначении Семенова пришел приказ из федерального Минздрава.

