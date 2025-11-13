Ямал второй год подряд стал лидером «Полярного индекса»

Ямал второй год стал лучшим в «Полярном индексе» Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямал вновь занял первую строчку в «Полярном индексе» — рейтинге, который оценивает устойчивое развитие регионов Арктической зоны России. Рейтинг составлен проектным офисом развития Арктики и экономическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. В нем сравниваются 10 регионов, которые полностью или частично входят в Арктическую зону страны, рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Полярный индекс» представляет собой комплексный показатель, основанный на анализе 30 статистических параметров, разбитых по трем ключевым направлениям: экономическому, социальному и экологическому», — отметили на портале окружного правительства. Ямал второй год подряд становится лидером рейтинга.

По словам заместителя губернатора ЯНАО, директора департамента природных ресурсов и экологии округа Андрея Гаранина, особое значение для Ямала имеет прорыв в экологическом блоке, где ЯНАО поднялся с пятой на первую строчку.

