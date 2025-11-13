Логотип РИА URA.RU
Ямал второй год подряд стал лидером «Полярного индекса»

13 ноября 2025 в 20:00
Ямал второй год стал лучшим в «Полярном индексе»

Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямал вновь занял первую строчку в «Полярном индексе» — рейтинге, который оценивает устойчивое развитие регионов Арктической зоны России. Рейтинг составлен проектным офисом развития Арктики и экономическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. В нем сравниваются 10 регионов, которые полностью или частично входят в Арктическую зону страны, рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Полярный индекс» представляет собой комплексный показатель, основанный на анализе 30 статистических параметров, разбитых по трем ключевым направлениям: экономическому, социальному и экологическому», — отметили на портале окружного правительства. Ямал второй год подряд становится лидером рейтинга.

По словам заместителя губернатора ЯНАО, директора департамента природных ресурсов и экологии округа Андрея Гаранина, особое значение для Ямала имеет прорыв в экологическом блоке, где ЯНАО поднялся с пятой на первую строчку. 

В округе активно реализуются экологические инициативы: работает первый в Арктике карбоновый полигон «Семь лиственниц», проводятся волонтерские экспедиции «Зеленой Арктики», разработан уникальный для региона геосервис для анализа территории с помощью космических снимков. Кроме того, Ямал — опорный регион топливно-энергетического комплекса России: здесь добывается более 80 % всего природного газа страны, открыто свыше 240 месторождений углеводородов. Также эксперты отмечают успешное сочетание в регионе промышленной разработки недр и традиционных видов деятельности коренного населения Крайнего Севера. Летом 2025 года Проектный офис развития Арктики представил Индекс устойчивого развития и качества жизни малых арктических населенных пунктов, где лидирующие позиции заняли 11 ямальских поселков.

