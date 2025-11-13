Екатеринбургскую актрису Троянову* заочно приговорили к 8 годам колонии

Троянова находится за пределами РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Суд в Москве заочно приговорил екатеринбургскую актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) к восьми годам колонии в ИК общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, на четыре года», — пояснили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил.

До приговора Троянову заочно арестовали. Ее обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

Ранее в отношении Трояновой были возбуждены два административных производства за несоблюдение закона об иноагентах, по которым ей могут назначить штрафы до 100 тысяч рублей. Кроме того, Мосгорсуд ранее заочно арестовал актрису по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Подробнее о том, кто такая Троянова, — в материале URA.RU.