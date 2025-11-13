Автопарк представительства ЯНАО в Москве представлен минимум 19 машинами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас идет сезон страхования автомобилей, поэтому представительство ЯНАО в в Москве начало оформлять полисы ОСАГО для своего автопарка. Всего в совокупности они потребовались для 19 автомобилей. Подробнее о том, что это за машины — в материале URA.RU.

Бронированный Toyota Land Cruiser 300

Такое авто может стать надежной защитой даже в зоне боевых действий Фото: URA.RU

Бронированный Toyota Land Cruiser 300 — это крупный внедорожник с усиленной защитой, способный выдерживать выстрелы и взрывы, при этом сохраняя комфорт и вместимость обычного Land Cruiser. В салоне и кузове установлены бронированные стекла, усиленные двери и пол, а также защита от мин и гранат. Машина выглядит почти как обычный внедорожник, чтобы не привлекать лишнего внимания, но внутри обеспечивает высокий уровень безопасности для пассажиров. Бронирование не мешает полному приводу, большим размерам и перевозке 5‑7 человек, однако увеличивает вес и нагрузку на подвеску, тормоза и шины. Защищенные шины run‑flat позволяют продолжать движение даже при пробитии колес. Такая машина нужна для людей, которым важна реальная защита жизни и здоровья в опасных условиях. Стоимость бронированного Land Cruiser 300 значительно выше обычной модели, поскольку включает материалы, работы и сертификацию. Выбирая автомобиль, важно учитывать уровень брони — чем выше, тем серьезнее защита, но и дороже обслуживание.

За высокий уровень защиты, соответственно, довольно высокая цена. Сейчас новая машина обойдется в 30-35 миллионов рублей. В автопарке представительства правительства ЯНАО в Москве же стоит внедорожник 2021 года выпуска. Стоимость определить сложно даже примерно — все зависит от уровня повреждений и обслуживания. Тем не менее, средняя цена такой модели авто — примерно 15-20 миллионов рублей.

Lexus LX 570

Lexus LX 570 - одна из самых люксовых машин в гараже правительства ЯНАО в Москве Фото: URA.RU

Lexus LX 570 — люксовый внедорожник с удобным и просторным салоном на 7-8 пассажиров. Он также может ездить по грязи, снегу, и бездорожью, но оснащен климат‑контролем, подогревом и вентиляцией сидений, мультимедийными экранами, качественной аудиосистемой и многим другим. Такой автомобиль подходит для высокопоставленных чиновников и гостей, так как сочетает в себе роскошь, комфорт и безопасность.

За новую модель Lexus LX 570 придается отдать примерно 20 миллионов рублей. В представительстве правительства ЯНАО в Москве же модель 2018 года выпуска. Сейчас такие варианты стоят от пяти до 8,5 миллиона рублей.

Audi A8L

Новая Audi A8L стоит около 22 миллионов рублей Фото: URA.RU

Audi A8L — это большой и роскошный седан премиум-класса с удлиненной базой, которая дает пассажирам сзади простор почти как в мини-офисе. В салоне использованы кожа, дерево и металл, а сиденья могут массировать и охлаждать, создавая максимальный комфорт. Машина оснащается мощными двигателями и фирменным полным приводом quattro, что делает поездку плавной и устойчивой на любой дороге. На панели приборов вместо обычных стрелок стоят большие экраны, а салон наполнен современными технологиями, включая камеры на 360 градусов и ассистентов водителя. Audi A8L умеет сама держать полосу, тормозить перед препятствиями и парковаться, обеспечивая высокий уровень безопасности. Звук в салоне напоминает концертный зал благодаря продвинутой аудиосистеме. Это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, технологии и статус, а его внешний вид сразу выделяет владельца среди других.

Новая Audi A8L сейчас стоит около 22 миллионов рублей. В автопарке правительства ЯНАО в Москве же стоит модель 2019 года выпуска. Аналогичную машину можно купить примерно за пять миллионов.

Mercedes-Benz S500 4M

Mercedes-Benz S500 4MATIC — это как бизнес-класс на колесах Фото: URA.RU

Mercedes-Benz S500 4MATIC — это один из самых престижных и комфортных автомобилей. Буква S означает «S-Class» — это флагманская серия компании, где собирают самые роскошные и технологичные машины, а 4MATIC значит, что у автомобиля полный привод, что позволяет ему уверенно ехать даже по снегу или мокрой дороге. Такое авто — это большой представительский седан, где внутри к ожа, дерево, мягкая подсветка, экраны, массаж в креслах и почти полная звукоизоляция. Оно само помогает водителю держать дистанцию, подруливать и тормозить, когда нужно.

Стоимость новой такой машины в 2025 году начинается от 22,5 миллиона рублей. В различных комплектациях и автосалонах она может быть еще выше. В гараже представительства ЯНАО при правительстве РФ же находится модель 2009 года. Сейчас ее стоимость оценивается всего в 2-3 миллиона.

FAW Hongqi H5

FAW Hongqi H5 - авто бизнес-класса без переплат Фото: URA.RU

FAW Hongqi H5 — это современный китайский седан бизнес-класса. Он довольно крупный и стильный, а также похож на европейские бизнес-седаны вроде Mercedes E-Class или Toyota Camry. У авто комфортный салон, большие экраны, кожа, климат-контроль и современные системы безопасности. Hongqi H5 едет мягко и тихо. Такое авто рассчитано на комфорт, а не на спортивность. Если сказать просто — это элегантный, технологичный и доступный «премиум» из Китая без переплаты за западный бренд.

Новая модель такого авто стоит в пределах 4-5 миллионов рублей. В гараже ямальского представительства правительства в Москве стоит три машины 2024 года, что немного сбивает стоимость, но оставляет ее в тех же пределах.

Toyota Camry

Toyota Camry - отличный автомобиль для поездок чиновников Фото: URA.RU

Toyota Camry — это комфортный и надежный легковой автомобиль, который делают на заводах по всему миру. Это не внедорожник, как Land Cruiser, а обычный седан, рассчитанный, в первую очередь, для города и трассы. Camry славится своей надежностью, плавным ходом и комфортом. Ее часто выбирают чиновники, бизнесмены и семейные люди. Этот автомобиль не предназначен для бездорожья, зато отлично подходит для повседневных поездок.

В автопарке представительства правительства ЯНАО в Москве таких машины четыре: три 2018 и одна 2013 года. Если новое авто обойдется сейчас в 3,5 миллиона рублей, то модель 2018 года — в два миллиона, а 2013 года вообще в сего 1,5 миллиона.

Audi A6

Audi A6 - надежный автомобиль бизнес-класса Фото: URA.RU

Audi A6 — это автомобиль бизнес-класса, который больше обычных «семейных» машин, но меньше премиум-флагманов. Он подходит тем, кто предпочитает комфорт, статус и технологичность. Audi A6 часто используется как представительская или «официальная» машина. В ее салоне много удобств: мягкие материалы, цифровая приборная панель, мультимедиа, системы помощи водителю и так далее. Автомобиль надежный и практичный: есть варианты с передним приводом или полным. Проще говоря: Audi A6 — это надежный, технологичный и стильный автомобиль для тех, кто хочет ездить с комфортом и статусом.

Новая такая модель стоит около 10 миллионов рублей. В гараже представительства правительства ЯНАО в Москве же стоит машина 2013 года. Такой вариант на рынке сейчас оценивается в примерно два миллиона.

Lexus ES250

Lexus ES250 - «машина-офис» Фото: URA.RU

Lexus ES250 — это элегантный и комфортный японский седан премиум-класса. Он рассчитан на тех, кому важен уют, тишина в салоне и статусный вид автомобиля — то есть не просто средство передвижения, а «машина-офис». У этого авто передний привод — машина не спортивная, а для комфорта и плавной езды. Внутри — качественные материалы (кожа, дерево или их имитация), современная мультимедиа и хорошие системы безопасности: все сделано так, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя удобно и защищенно.

Стоимость новой такой машины в 2025 году варьируется от пяти до шести миллионов рублей. В гараже представительства ЯНАО при правительстве РФ же находится модель 2018 года. Сейчас ее стоимость оценивается всего в 2,5-4 миллиона.

Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200 - самое надежное и распространенное авто для чиновников Фото: URA.RU

Самое надежное и распространенное авто для чиновников — Toyota Land Cruiser 200. Это большой и прочный внедорожник, который может ездить не только по городу, но также по грязи, снегу и бездорожью. Он выдерживает тяжелые условия — горы, жару, плохие дороги, при этом имея уютный и комфортный салон, как хорошая иномарка для города.

В автопарке представительства ЯНАО в Москве стоит два таких авто 2018 и 2012 года выпуска. Так как с 2021 года Toyota Land Cruiser 200 больше не производят, точную цену новой машины определить сложно, однако примерная стоимость варьируется в районе шести миллионов рублей. Стоимость же такой машины, как у представительства Ямала в Москве составляет около 4-5 миллионов (2018 год) и 3-3,3 миллионов рублей (2012) год.

Chevrolet Express G1500

Chevrolet Express G1500 - не премиум‑автомобиль, но очень удобный и практичный транспорт Фото: URA.RU

Chevrolet Express G1500 — это полноразмерный американский фургон‑ван от, предназначенный для перевозки людей или грузов. Версия G1500 легче по грузоподъёмности, чем G2500 или G3500, но при этом остается просторной и надежной. Машина оснащается мощными двигателями V8, способными тянуть большие нагрузки, а ее размеры позволяют перевозить много людей или груза. Расход топлива выше, чем у легковых автомобилей, но это компенсируется практичностью и вместимостью. Фургон прост в управлении и обслуживании, что особенно ценится в коммерческом использовании. Его легко переоборудовать под мини‑автобус, кемпер или другой функциональный вариант. Это не премиум‑автомобиль, но очень удобный и практичный транспорт.

Новая модель 2025 года в России сейчас стоит около 3,5–4,5 миллиона рублей, в зависимости от комплектации и состояния (новый автомобиль с официального рынка или через дилеров). Модель 2010 года, как в гараже правительства ЯНАО в Москве стоит примерно 1,5–2,5 млн рублей, в зависимости от пробега, состояния и оснащения.

Hyundai H‑1 2.4 MPI AT

В таком микроавтобусе смогут разместиться до 8 человек Фото: URA.RU

Hyundai H‑1 2.4 MPI AT — это большой многоцелевой микроавтобус, рассчитанный на перевозку людей и груза. Его просторный салон позволяет комфортно разместить много пассажиров и багаж, а высокий потолок добавляет удобства. Машина заднеприводная, что делает ее устойчивой при нагрузке и комфортной для езды по трассе. Размеры автомобиля достаточно большие, поэтому парковка и маневры требуют внимания. Hyundai H‑1 подходит для больших семей, компаний или коммерческого использования. Это практичный и надежный вариант для тех, кому важны пространство и универсальность.

Кроме прочего, такие автобусы весьма дешевые. Так, например, стоимость Hyundai H‑1 2.4 MPI AT 2011 года, как в представительстве ЯНАО в Москве, равна примерно 1,5-2 миллионам.

VOYAH DREAM EVR

Практичный минивэн с ощущением премиум-класса Фото: URA.RU

VOYAH DREAM EVR — это премиальный китайский минивэн, рассчитанный на комфортную перевозку. Он доступен в полностью электрической, а также в гибридной версии. Длина автомобиля около 5,3 метров, что обеспечивает просторный салон и комфортное размещение пассажиров. Внутри он оснащен подогревом, вентиляцией, массажными сиденьями и выполнен в премиальном стиле. Подвеска и шумоизоляция делают поездку плавной и тихой, почти как в представительском автомобиле. Управление требует внимания из ‑за больших габаритов, а парковка может быть сложнее, чем у обычной легковушки. Этот автомобиль подходит для тех, кто хочет сочетать практичность минивэна с ощущением премиум-класса.

Стоимость его, в то же время, не слишком высока. За совсем новую модель прямо с салона 7-9 миллионов рублей. В представительстве правительства ЯНАО при правительстве РФ же модель 2024 года. Это немного сбивает стоимость, но оставляет ее в тех же пределах.

Луидор‑223602

Луидор‑223602 - самая дешевая машина в представительстве правительства ЯНАО в Москве Фото: URA.RU

Луидор‑223602 — это российский пассажирский автобус на базе шасси Mercedes‑Benz Sprinter, предназначенный для перевозки людей в городских и пригородных маршрутах. Он обладает надежной «автомобильной» основой, что обеспечивает долговечность и стабильную работу. Салон оборудован сиденьями для пассажиров, а в некоторых версиях есть багажник и дополнительные функции. Это не легковой автомобиль, поэтому условия эксплуатации и обслуживания отличаются и требуют специальных навыков. Луидор‑223602 подходит для перевозки группы людей, обеспечивая комфорт и вместимость. Эксплуатация требует большего внимания к технике и расходу топлива. Это практичный вариант для бизнеса или организаций, которым нужен вместительный транспорт.