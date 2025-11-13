Логотип РИА URA.RU
Президент Путин удостоил двоих бойцов из ЯНАО высокими наградами посмертно

Двое жителей Пуровского района награждены посмертно Орденами Мужества
13 ноября 2025 в 21:01
Двое пуровчан получили посмертные Ордена Мужества

Фото: Илья Московец © URA.RU

Двое жителей Пуровского района ЯНАО удостоены Орденов Мужества посмертно. Об этом рассказал глава района Кирилл Трапезников.

«Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина наши земляки Павел Айваседо и Алексей Няч удостоены высоких наград за мужество и отвагу при исполнении воинского долга», — сообщил в своем telegrtam-канале Трапезников.

Ордена Мужества переданы семьям героев. Павел Айваседо и Алексей Няч из Тарко-Сале и Самбурга отправились в зону спецоперации добровольцами и несли службу на Донецком направлении. Они выполнили боевые задачи ценой своей жизни. «Их подвиг будет увековечен, на примерах героизма будет учиться не одно поколение пуровчан», — отметил глава Пуровского района. 

