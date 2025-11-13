Президент Путин удостоил двоих бойцов из ЯНАО высокими наградами посмертно
Двое пуровчан получили посмертные Ордена Мужества
Фото: Илья Московец © URA.RU
Двое жителей Пуровского района ЯНАО удостоены Орденов Мужества посмертно. Об этом рассказал глава района Кирилл Трапезников.
«Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина наши земляки Павел Айваседо и Алексей Няч удостоены высоких наград за мужество и отвагу при исполнении воинского долга», — сообщил в своем telegrtam-канале Трапезников.
Ордена Мужества переданы семьям героев. Павел Айваседо и Алексей Няч из Тарко-Сале и Самбурга отправились в зону спецоперации добровольцами и несли службу на Донецком направлении. Они выполнили боевые задачи ценой своей жизни. «Их подвиг будет увековечен, на примерах героизма будет учиться не одно поколение пуровчан», — отметил глава Пуровского района.
