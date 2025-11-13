Увеличение ставки за добычу рыбы в ЯНАО и лидерство в «Полярном индексе»: события дня
Ямал стал лучшим в «Полярном индексе»
Ямал во второй раз подряд занял первую строчку в «Полярном индексе», власти округа увеличили квоту на добычу рыбы и ямальские дети будут вовлечены в программы образовательного развития. Об этих и других событиях 13 ноября, читайте в подборке URA.RU.
В ЯНАО ставку за вылов тонны рыбы подняли на 13 процентов
С 1 января 2026 года в ЯНАО увеличат субсидии для рыбодобывающих предприятий. Ставка за тонну добытой рыбы вырастет на 13 процентов и достигнет 136 тысяч рублей. Не менее 60 процентов от суммы субсидий предприятия должны будут направлять на оплату труда и социальные взносы. Такое решение стало возможным, благодаря диалогу власти, муниципалитетов, предприятий и рыбаков.
Ямал стал первым в рейтинге «Полярного индекса»
Ямал во второй раз подряд занял первую строчку в «Полярном индексе». Рейтинг представляет собой комплексный показатель, основанный на анализе 30 статистических параметров по экономическом, социальным и экологическим направлениям.
Губернатор ЯНАО анонсировал новые меры поддержки участникам СВО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал новые меры поддержки участников специальной военной операции. Ветераны, которые захотят открыть свое дело, с нового года в два раза будет увеличен размер поддержки — до 400 тысяч рублей. В 2026 году планируется запуск бизнес-акселератора для участников СВО.
В ЯНАО будут массово выявлять нарушителей ПДД
Усиленные рейды ГАИ пройдут по всему ЯНАО 14 ноября. Особое внимание уделят выявлению пьяных водителей, автомобилистам, превышающим скорость и тем, кто нарушает правила перевозки детей.
Ямальских детей будут привлекать в образовательные программы развития
В планах округа — вовлечение в программы развития до 70% молодых людей и обеспечения дополнительным образованием более 90% детей. Для этого планируется сократить вакантные ставки и непрофильные должности. Высвобождаемые средства направят на создание дополнительных профильных ставок и улучшение материально-технической базы.
