Полиция Сургута изъяла из бутиков контрафактной одежды и обуви на 12 миллионов рублей
Полиция пресекла продажу немаркированных товаров на 12 миллионов рублей
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Полиция Сургута изъяла контрафактную одежду и обувь на 12 миллионов рублей из 30-ти торговых точек на улице Аэрофлотской. Об этом рассказали в УМВД Югры.
«В результате проверочных мероприятий, проведенных в 30 торговых точках, полицейскими изъято около 9000 единиц немаркированной продукции. Среди изъятого — одежда и обувь известных брендов, не имеющие обязательной маркировки средствами идентификации „Честный ЗНАК“, — сказано на сайте.
Также сотрудники полиции изъяли документацию и компьютерную технику, товары направили на экспертизу. В данный момент проводится проверка по факту незаконного оборота немаркированных товаров.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!