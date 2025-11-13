Полиция Сургута изъяла из бутиков контрафактной одежды и обуви на 12 миллионов рублей

Полиция пресекла продажу немаркированных товаров на 12 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полиция Сургута изъяла контрафактную одежду и обувь на 12 миллионов рублей из 30-ти торговых точек на улице Аэрофлотской. Об этом рассказали в УМВД Югры.

«В результате проверочных мероприятий, проведенных в 30 торговых точках, полицейскими изъято около 9000 единиц немаркированной продукции. Среди изъятого — одежда и обувь известных брендов, не имеющие обязательной маркировки средствами идентификации „Честный ЗНАК“, — сказано на сайте.