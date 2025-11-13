Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Полиция Сургута изъяла из бутиков контрафактной одежды и обуви на 12 миллионов рублей

Полиция Сургута изъяла из магазинов одежду и обувь на 12 миллионов рублей
13 ноября 2025 в 20:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полиция пресекла продажу немаркированных товаров на 12 миллионов рублей

Полиция пресекла продажу немаркированных товаров на 12 миллионов рублей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полиция Сургута изъяла контрафактную одежду и обувь на 12 миллионов рублей из 30-ти торговых точек на улице Аэрофлотской. Об этом рассказали в УМВД Югры.

«В результате проверочных мероприятий, проведенных в 30 торговых точках, полицейскими изъято около 9000 единиц немаркированной продукции. Среди изъятого — одежда и обувь известных брендов, не имеющие обязательной маркировки средствами идентификации „Честный ЗНАК“, — сказано на сайте.

Также сотрудники полиции изъяли документацию и компьютерную технику, товары направили на экспертизу. В данный момент проводится проверка по факту незаконного оборота немаркированных товаров.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал