Как политики ХМАО готовят автомобили к зиме

Как чиновники ХМАО готовят автомобили к зиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С наступлением холодов вопрос подготовки автомобиля к зимнему сезону становится особенно актуальным. Политики ХМАО тоже приводят свои машины в порядок. Они рассказали URA.RU, как готовят транспорт к зимним дорогам.

Заместитель губернатора ХМАО Павел Ципорин

Замгубернатора признался, что из-за загруженного графика ограничивается только базовыми процедурами. «Машиной заниматься некогда. Масло поменял, колеса поменял, к зиме готова. Езжу на СТО», — рассказал чиновник.

Заместитель губернатора Эдуард Исаков

Исаков не стал раскрывать, как именно готовит автомобиль к зиме, но рассказал о своей любимой машине. Особое место в его гараже занимает яркий желтый «Запорожец» ЗАЗ-968.»Думаю, многие жители Ханты-Мансийска его видели — я нередко проезжал на нем по улицам города. В свободное время, особенно в хорошую погоду, люблю прокатиться на нем, наслаждаясь ностальгической поездкой», — отметил замгубернатора.

Продолжение после рекламы

Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин

Чиновник рассказал, что предпочитает регулярно посещать официального дилера для прохождения технического обслуживания. Такой подход позволяет ему быть уверенным в надежности и безопасности автомобиля в холодное время года. «Просто регулярно езжу на ТО к официальному дилеру», — поделился Дренин.

Директор департамента внутренней политики ХМАО Кирилл Харитонов

Харитонов оказался единственным из опрошенных чиновников правительства ХМАО, кто полностью освобожден от хлопот по подготовке автомобиля к зиме. У чиновника его просто нет. А передвигается по Ханты-Мансийску он пешком.

Депутат думы ХМАО Игорь Бруслиновкий

Бруслиновский также доверяет подготовку своего автомобиля специалистам. Это позволяет ему быть уверенным в качестве обслуживания. «Обслуживание провожу в автосалоне, где приобрел автомобиль», — рассказал народный избранник.

Мэр Белоярского района Сергей Маненков

У старейшего из югорских мэров не оказалось личного автомобиля, но есть практичный подход к технике. Снегоход, на котором он ездит на рыбалку, Маненков готовит к зиме сам. «Личной машины у меня нет, но есть снегоход, который я готовлю к зиме сам лично. Он уже готов, жду погоды, чтобы съездить на рыбалку», — рассказал мэр.

Мэр Мегиона Алексей Петриченко

Глава города предпочитает самостоятельный подход к подготовке автомобиля. «Ничего особенного не делаю. Проверяю аккумулятор, автономный подогреватель, ну естественно меняю шины. Все делаю сам», — рассказал Петриченко.

Мэр Когалыма Тимур Агадуллин

Агадуллин готовит машину к зимнему сезону полностью самостоятельно, а смена резины превратилась в семейную традицию — вместе с сыном. «Машину готовлю полностью самостоятельно. Резину меняем вместе с сыном, ему это очень интересно. Важно делать мужские дела, показывая это ребенку. У нас это целые процедуры — мытье, пакеты, нанесение специальной жидкости на резину. Омывайку еще меняем, у нас есть отдельные блоки для летней и зимней омывайки», — рассказал мэр.

Заместитель мэра Урая по внутренней политике Радик Бадретдинов