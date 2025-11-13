Путин наградил мэра из ХМАО почетной грамотой

Президент России Владимир Путин наградил главу Сургутского района ХМАО почетной грамотой Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Андрея Трубецкого почетной грамотой. Награду от имени главы государства за активное участие в подготовке общественно значимых мероприятий ему вручил губернатор региона Руслан Кухарук.

«На заседании Совета по развитию местного самоуправления в Югре был удостоен Почетной грамоты Президента России. Награду за активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий и поздравления с этим важным событием сегодня получил от руководителя нашего региона Руслана Кухарука и коллег», — поделился с подписчиками своего telegram-канала глава Сургутского района.

Трубецкой отметил, что для него быть отмеченным президентом России — большая честь. «Благодарен за столь высокую оценку моей работы и всей команды Сургутского района. А также за поддержку, которая регулярно оказывается нашему муниципалитету на уровне региона и федерации», — поблагодарил мэр.

