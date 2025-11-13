«Авангард» выиграл у челябинского «Трактора» 3:2
«Трактор» пропустил решающую шайбу в конце третьего периода
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Первую шайбу в ворота «Трактора» на четвертой минуте забил «ястреб» Фьоре Джованни после ошибки челябинцев и выхода хозяев два в один. Через четыре минуты во втором матче подряд отличился вернувшийся в «Трактор» из НХЛ Виталий Кравцов. После выхода три в один Григорий Дронов умчался к голкиперу и выкатил шайбу на пустой угол Кравцову. Счет первого периода — 1:1, несмотря на двукратный перевес «Трактора» по броскам в створ соперников — 15:7.
«Качели» продолжились и во втором периоде, когда команды поочередно реализовали большинство. Сперва на 31-й минуте Михаил Григоренко из круга вбрасывания точно попал в ближний угол, пока Кадейкин закрывал обзор вратарю Никите Серебрякову. Но буквально через минуту омичи отыгрались — Маклауд Майкл сработал на добивании.
«Трактор» создал еще несколько опаснейших моментов, увеличив по итогам двух периодов превосходство по броскам в створ до 28:10. Но счет остался ничейным — 2:2.
В третьем периоде омичи явно усилили давление на челябинские ворота. И Крис Дригер купировал большинство опасных моментов. Но на 57-й минуте после удаления Арсения Коромыслова за задержку Эндрю Потуральски реализовал большинство, заведя шайбу в угол ворот. Замена вратаря на экстра-полевого игрока на последних минутах не помогла челябинцам.
Выездная серия закончилась поражением «Трактора» после двух побед на Дальнем Востоке. По мнению главного тренера Бенуа Гру, челябинцы провели хороший матч, но проиграли из-за нюансов.
Материал из сюжета:Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!