«Авангард» выиграл у челябинского «Трактора» 3:2

Первую шайбу в ворота «Трактора» на четвертой минуте забил «ястреб» Фьоре Джованни после ошибки челябинцев и выхода хозяев два в один. Через четыре минуты во втором матче подряд отличился вернувшийся в «Трактор» из НХЛ Виталий Кравцов. После выхода три в один Григорий Дронов умчался к голкиперу и выкатил шайбу на пустой угол Кравцову. Счет первого периода — 1:1, несмотря на двукратный перевес «Трактора» по броскам в створ соперников — 15:7.

«Качели» продолжились и во втором периоде, когда команды поочередно реализовали большинство. Сперва на 31-й минуте Михаил Григоренко из круга вбрасывания точно попал в ближний угол, пока Кадейкин закрывал обзор вратарю Никите Серебрякову. Но буквально через минуту омичи отыгрались — Маклауд Майкл сработал на добивании.

«Трактор» создал еще несколько опаснейших моментов, увеличив по итогам двух периодов превосходство по броскам в створ до 28:10. Но счет остался ничейным — 2:2.

В третьем периоде омичи явно усилили давление на челябинские ворота. И Крис Дригер купировал большинство опасных моментов. Но на 57-й минуте после удаления Арсения Коромыслова за задержку Эндрю Потуральски реализовал большинство, заведя шайбу в угол ворот. Замена вратаря на экстра-полевого игрока на последних минутах не помогла челябинцам.