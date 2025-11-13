17 людей Текслера: кого челябинский губернатор отправил присматривать за выборами

Алексей Текслер (справа) назначил Романа Воллерта (слева) в комиссии 12-ти муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На этой неделе начинаются заседания комиссий по отбору кандидатур на посты глав 27 городов и муниципальных округов (бывших районов) Челябинской области. Конкурсы будут проводить комиссии из шести человек. Трое из них назначаются из числа депутатов местных собраний, еще трое делегируются губернатором региона Алексеем Текслером. О том, кого глава региона отправил присматривать за выборами глав — в материале URA.RU.

Горяев, Воллерт, Зацепин

В комиссиях, в которых работает вице-губернатор Воллерт, он станет председателем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всего в составе губернаторских «троек» насчитывается 17 человек. Почти в половине комиссий будет работать начальник управления по внутренней политике регионального правительства Евгений Горяев. Он числится в составе 13 комиссий — на выборах в Южноуральске, Еткульском, Красноармейском, Карталинском, Сосновском и ряде других муниципальных округов.

В составе 12 комиссий работает вице-губернатор Роман Воллерт. Это комиссии по отбору кандидатов в главы Кыштыма, Каслинского, Чесменского, Еманжелинского, Кунашакского, Нагайбакского и других округов.

Замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Александр Зацепин входит в составы 10 комиссий. Он будет работать Агаповском, Ашинском, Увельском, Кизильском, Чебаркульском, Катав-Ивановском и других муниципальных округах.

Кузнецов, Ахлюстин

Юрий Кузнецов курирует выборы в пяти муниципалитетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-премьер правительства региона Юрий Кузнецов входит в составы пяти комиссий. Это комиссия по отбору глав Локомотивного и Усть-Катавского городских округов, а также Еткульского, Октябрьского и Уйского муниципальных округов.

В составе четырех комиссий работает заместитель начальника управления внутренней политики Сергей Ахлюстин. Это комиссии по отбору кандидатов в главы Усть-Катава, а также Кусинского, Катав-Ивановского и Кизильского округов.

Грязев, Джарасов, Моисеев, Клеутин, Илле

Дмитрий Клеутин будет работать на юге области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Также в составе комиссий четырех муниципалитетов работают заместитель начальника управления внутренней политики Михаил Грязев (Локомотивный, Нагайбакский, Каслинский и Верхнеуральский округа), заместитель начальника управления внутренней политики Булат Джарасов (Троицкий, Октябрьский, Увельский и Еманжелинский муниципальные округа), первый вице-спикер ЗСО Денис Моисеев (Еткульский, Нагайбакский, Чесменский и Верхнеуральский муниципальные округа), депутат ЗСО Дмитрий Клеутин (Локомотивный, Карталинский, Брединский и Варненский округа). Столько же муниципалитетов и у депутата ЗСО Евгения Илле (Сосновский, Троицкий, Октябрьский и Уйский муниципальные округа).

Шмидт, Перезолов, Брагин, Киселев, Голицын

Андрей Шмидт поедет на крайний запад региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикер ЗСО Андрей Шмидт входит в состав комиссий в Катав-Ивановском, Ашинском и Аргаяшском муниципальных округах. Депутат Владимир Перезолов вошел в состав комиссий в Южноуральске, Увельском и Еманжелинском округах.

Депутат Анатолий Брагин представит губернатора в комиссиях Агаповского и Кизильского округов. Вице-спикер Павел Киселев вошел в состав комиссий Кунашакского и Красноармейского округов. Еще один депутат ЗСО, Артемий Голицын, включен в комиссии в Каслях и Кыштыме.

Кузнецова, Пырсиков

Директор «Чебаркульской птицы» Дмитрий Пырсиков вошел в комиссию округа по месту нахождения предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кроме того, депутат Татьяна Кузнецова будет работать в составе комиссии в Кусинском, а депутат ЗСО Дмитрий Пырсиков — в Чебаркульском муниципальном округе.

Выборы глав в ноябре и декабре состоятся в 27 муниципалитетах Челябинской области. В Южноуральске, Усть-Катаве и Локомотивном это связано с истечением срока полномочий главы. В Кыштыме мэр Людмила Шеболаева освободила пост в связи с переходом на работу в горсобрание. В 23 муниципальных округах выборы связаны с их преобразованием из районов. Это Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский, Чесменский, Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский муниципальные округа.

Районов в регионе не осталось, все они преобразованы в муниципальные округа. С избранием глав процесс формирования органов власти новых муниципальных образований будет завершен.

Где прошли первые конкурсы?

Первые конкурсы по отбору кандидатур на пост глав состоялись в Кунашакском и Карталинском муниципальным округах, а также в Локомотивном городском округе. Во всех трех случаях к выборам главы допущены действующие руководители муниципалитетов.

«Первый же из конкурсов, на этой неделе в Локомотивном, один из примечательных. Эта территория многие годы считалась проблемной: непростая социально-экономическая ситуация; системные проблемы с водоснабжением, нежелание объединяться с Карталинским районом.

В адрес занимающего уже 15 лет пост главы Александра Мордвинова не раз звучала жесткая критика, в том числе и от действующего губернатора. Алексей Текслер был неудовлетворен положением дел в Локомотивном по итогам первой рабочей поездки туда. «Это бардак, и мне просто стыдно, что здесь происходит», — говорил он уже позднее, пару лет назад после инспекции местной школы.

Тем не менее, можно сказать, что навстречу очередным выборам Мордвинову удалось стабилизировать ситуацию. К предстоящему конкурсу допущены два кандидата — глава и бухгалтер, что делает очевидным продление полномочий Александра Мордвинова», — прокомментировал URA.RU политолог Александр Мельников.