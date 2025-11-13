Портрет губернаторов Моора, Кухарука и Артюхова продают на российских маркетплейсах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На популярных российских маркетплейсах обнаружили фотопортреты губернаторов тюменской «матрешки» — главы Тюменской области Александра Моора, югорского губернатора Руслана Кухарука и главы Ямала Дмитрия Артюхова. Цена изделий варьируется от одной до двух с лишним тысяч рублей. URA.RU связалось с представителем компании, поставляющей фото чиновников в кабинеты желающих.

«Портрет станет отличным подарком для ваших друзей и для вас любимого. Такой портрет украсит любой кабинет, рабочее место, комнату, офис!», — говорится в описании продукта.

Цены на губернаторские портреты начинаются с 1,3 тысячи рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

За какую цену продают фото губернаторов

На торговых площадках предлагают два варианта фотопортретов чиновников — в размере 30 на 40 сантиметров и более компактную версию — 21 на 30. В комплекте идет пластиковая рамка, выкрашенная под черное дерево и небьющееся акриловое стекло. Цена варьируется от 1355 рублей (за такую цену продают меньшую версию портрета Руслана Кухарука) до 2242 рублей (это цена большой версии портрета Руслана Кухарука на другом маркетплейсе)

Кого заказывают чаще

По словам представителя компании Александра, чаще всего заказы на конкретного губернатора происходят в случае смены власти — люди стремятся заполучить фото нового начальника. В магазине не смогли вспомнить примеров покупки портрета тюменского губернатора Александра Моора. А вот глав Ямала и Югры заказывали несколько раз.

Как родилась идея торговать портретами чиновников

Фоторамки с губернаторскими портретами отправляют по всей россии, но физически магазин расположен в Новосибирске. При этом, какие-либо другие продукты с губернаторами «матрешки» на маркетплейсах отсутствуют в принципе. Как рассказал представитель магазина Александр, поставить торговлю губернаторскими портретами на поток было решено после первого удачного опыта.

«Мы разместили на маркетплейсах — люди заказывают, почему бы не реализовывать дальше. Покупают каждый день, без портретов не остаемся», — поделился Александр. Кроме глав регионов матрешки в магазине можно заказать портретные фото многих других чиновников федерального и регионального уровня.