В Тюменской области расширили зону поиска мужчины, пропавшего несколько недель назад

В Тюменской области несколько недель не могут найти пропавшего Данила Демина
13 ноября 2025 в 21:19
Пропавшего в Тюменском районе мужчину ищут волонтеры и силовики

Пропавшего в Тюменском районе мужчину ищут волонтеры и силовики

Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Зона поиска пропавшего в Тюменском районе 25-летнего Данила Демина расширилась до Ярковского района (оба находятся в Тюменской области). Об этом URA.RU рассказала координатор спасательного отряда «Авангард» Ольга Шашукова. Мужчина бесследно пропал после того, как сел в автомобиль к неизвестным лицам 20 октября.

«Поиски Данила Демина продолжаются. Недавно к нам обратились жители Ярковского района, которые сообщили, что видели у себя похожего мужчину. Мы выезжали туда, информация не подтвердилась. Реагируем на все сигналы о потенциальном местонахождении мужчины», — рассказала агентству Ольга Шашукова.

Данила Демина также продолжают активно искать в Тюмени. В том числе, в заречной части города и в окрестностях реки Туры.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области бесследно пропал 25-летний Данил Демин. Он бесследно пропал, сев в чужую машину. Связь с молодым человеком прервалась 20 октября, с тех пор о его местонахождении нет данных. 

