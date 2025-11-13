Парламент Молдавии одобрил закрытие Русского дома в Кишиневе

За денонсацию Русского дома выступили депутаты законодательного органа Молдавии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проект денонсации соглашения, которое позволяет функционировать в республике Русскому дому. Решение поддержало 60 депутатов от правящей Партии действия и солидарности, а также депутаты от партии «Демократия дома». Об этом стало известно из трансляции на сайте законодательного органа.

«Денонсировать соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров, подписанное в Москве 30 октября 1998 года. Министерство иностранных дел уведомит российскую сторону о денонсации указанного соглашения», — сказано в тексте законопроекта.

В Кишиневе Русский дом выступал в качестве значимой площадки для развития культурного взаимодействия между Россией и Молдавией. В рамках его работы реализовывались различные образовательные инициативы и организовывались культурные события.

