Парламент Молдавии одобрил закрытие Русского дома в Кишиневе
За денонсацию Русского дома выступили депутаты законодательного органа Молдавии
Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проект денонсации соглашения, которое позволяет функционировать в республике Русскому дому. Решение поддержало 60 депутатов от правящей Партии действия и солидарности, а также депутаты от партии «Демократия дома». Об этом стало известно из трансляции на сайте законодательного органа.
«Денонсировать соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров, подписанное в Москве 30 октября 1998 года. Министерство иностранных дел уведомит российскую сторону о денонсации указанного соглашения», — сказано в тексте законопроекта.
В Кишиневе Русский дом выступал в качестве значимой площадки для развития культурного взаимодействия между Россией и Молдавией. В рамках его работы реализовывались различные образовательные инициативы и организовывались культурные события.
Прекращение деятельности учреждения происходит в условиях, когда курс на евроинтеграцию стал ключевым направлением внешней политики Молдавии после того, как к управлению страной пришла проевропейская администрация во главе с Майей Санду. Хотя молдавская сторона заявляет о стремлении к диалогу с Россией, двусторонние отношения продолжают оставаться сложными.
