В Карелии военный самолет потерпел крушение
13 ноября 2025 в 22:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Прионежском районе Карелии произошло крушение истребителя. В результате катастрофы, по непотвержденным данным, погибли два члена экипажа. На место происшествия направлены экстренные службы. Об этом сообщает губернатор Карелии.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (1)
- Однако!!!13 ноября 2025 22:30Экипаж погиб. Значит сбили???
Следующий материал