Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Bild: Германия лишит финансовой поддержки украинских беженцев

13 ноября 2025 в 05:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Германия меняет правила поддержки украинцев

Германия меняет правила поддержки украинцев

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

С 1 апреля 2025 года украинцы, прибывающие в Германию, будут получать статус просителей убежища, а не беженцев. Это означает сокращение льгот для новых прибывших.

«Это знаменует собой окончание действия особого статуса беженцев из охваченной конфликтом страны», — отмечает Bild. Изменение правового статуса беженцев связано с завершением периода действия особых мер, которые были введены почти четыре года назад.

Ранее социологический институт INSA выяснил, что около 70% жителей Германии выступили против предоставления украинским беженцам гражданских пособий (Burgergeld). Власти ФРГ также анонсировали реформу социальной поддержки, в рамках которой гражданское пособие будет заменено на базовое обеспечение (Grundsicherung) с более строгими условиями получения выплат.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал