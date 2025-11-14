Метеорит пролетел над Красноярским краем
Метеорит сгорел в небе
Фото: AlexL1024/Wikipedia/CC0 1.0
В небе над селом Ванавара в Красноярском крае сгорел метеорит, момент падения которого был зафиксирован на камеру. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника «Тунгусский».
«Около 21 часа над Ванаварой с яркой вспышкой сгорел метеорит», — говорится в сообщении заповедника. Там добавили, что разрушение небесного тела сопровождалось мощной вспышкой, осветившей значительную территорию вдоль берега Подкаменной Тунгуски.
Как пояснили в заповеднике, позднее небесную картину дополнили световые столбы, возникшие благодаря отражению света в ледяных кристаллах, находящихся в атмосфере. Отмечается, что завершилось это необычное представление полярным сиянием, которое было вызвано экстремальной магнитной бурей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.