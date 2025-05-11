11 мая 2025

В Челябинске выбрали концепцию ледового городка на 2025/2026 годы

Ледовый городок в Челябинске посвятят 290-летию города
© Служба новостей «URA.RU»
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Городок посвятят Челябинску
Городок посвятят Челябинску Фото:

В Челябинске определили концепцию главного ледового городка, который традиционно возводят на площади Революции зимой. По итогам голосования на платформе «Обратной связи» большинство горожан выбрали тему «Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска», сообщила пресс-служба управления культуры города. 

«Проект городка, который возведут этой зимой, будет разработан исходя из предпочтений челябинцев. На платформе „Обратной связи“ с 28 апреля по 11 мая прошло голосование, большинство голосов челябинцы отдали теме — Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска», — рассказала пресс-служба управления культуры в telegram-канале. 

В минувшем зимнем сезоне тематикой городка в Челябинске стал мультфильм «Остров сокровищ». Ледовый городок традиционно становится местом притяжения жителей и гостей города всех возрастов, даря новогоднюю атмосферу и предоставляя различные возможности для зимнего отдыха.

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В Челябинске определили концепцию главного ледового городка, который традиционно возводят на площади Революции зимой. По итогам голосования на платформе «Обратной связи» большинство горожан выбрали тему «Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска», сообщила пресс-служба управления культуры города.  «Проект городка, который возведут этой зимой, будет разработан исходя из предпочтений челябинцев. На платформе „Обратной связи“ с 28 апреля по 11 мая прошло голосование, большинство голосов челябинцы отдали теме — Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска», — рассказала пресс-служба управления культуры в telegram-канале.  В минувшем зимнем сезоне тематикой городка в Челябинске стал мультфильм «Остров сокровищ». Ледовый городок традиционно становится местом притяжения жителей и гостей города всех возрастов, даря новогоднюю атмосферу и предоставляя различные возможности для зимнего отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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