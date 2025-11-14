Определен подрядчик для ремонта пермского ТЮЗа

В обязанности подрядчика входит реставрация оснований, фундамента, ограждающих конструкций Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На аукционе, определявшем подрядчика для проведения капитального ремонта пермского театра юного зрителя (ТЮЗ), победителем признано ООО «Евразия-сервис». Компания оказалась единственным участником торгов, а ее заявка полностью соответствовала требованиям, изложенным в конкурсной документации. Сумма контракта составит 43,3 млн рублей.

«В обязанности подрядчика входит реставрация оснований, фундамента, ограждающих конструкций и распорных систем. А также воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора. Начало работ запланировано на 1 декабря 2025 года, а их завершение — на 31 июля 2026 года», — сказано в техзадании на портале госзакупок.