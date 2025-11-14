Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Определен подрядчик для ремонта пермского ТЮЗа

Пермский подрядчик, который за 43 млн рублей отремонтирует здание ТЮЗа
14 ноября 2025 в 15:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В обязанности подрядчика входит реставрация оснований, фундамента, ограждающих конструкций

В обязанности подрядчика входит реставрация оснований, фундамента, ограждающих конструкций

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На аукционе, определявшем подрядчика для проведения капитального ремонта пермского театра юного зрителя (ТЮЗ), победителем признано ООО «Евразия-сервис». Компания оказалась единственным участником торгов, а ее заявка полностью соответствовала требованиям, изложенным в конкурсной документации. Сумма контракта составит 43,3 млн рублей.

«В обязанности подрядчика входит реставрация оснований, фундамента, ограждающих конструкций и распорных систем. А также воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора. Начало работ запланировано на 1 декабря 2025 года, а их завершение — на 31 июля 2026 года», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Согласно данным в системе СБИС, фирма-победитель зарегистрирована в Перми с 2008 года. Основным направлением деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. По итогам 2024 года выручка организации составила 223,8 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал