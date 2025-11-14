Завотделением больницы в ХМАО обвиняют во взятках за фиктивные справки
Фото: Илья Московец © URA.RU
Белоярский городской суд избрал меру пресечения для заведующей отделением платных услуг местной районной больницы, обвиняемой в получении взяток. Ей назначен домашний арест по делу о фиктивных медицинских справках. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Обвиняемая получала от граждан денежные средства на общую сумму 45 000 рублей за оформление фиктивных заключений без фактического проведения обследований», — указано в сообщении. Следствие установило, что взятки передавались в феврале-марте 2024 года за подделку документов о профпригодности.
Подсудимой запрещено покидать жилье, использовать средства связи и интернет, кроме экстренных случаев. Нарушение условий может привести к изменению меры пресечения на заключение под стражу.
