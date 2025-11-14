Логотип РИА URA.RU
Экономика

Комитет Госдумы рекомендовал одобрить ко второму чтению закон о бюджете

14 ноября 2025 в 21:43
Один из ключевых приорететов - выполнение социальных обязательств перед гражданами, указано в материале

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

По итогам рассмотрения Комитет по бюджету и налогам вынес рекомендацию одобрить во втором чтении законопроект, касающийся федерального бюджета на 2026 год. В том числе он касается планового периода на 2027 и 2028 годы.

«Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», — указано в материале РИА Новости. Отмечается, что на рассмотрение Думы он будет вынесен 18 ноября.

Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности. Также входит достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития.

22 октября, Госдума приняла этот законопроект в первом чтении, а правительство подготовило около 590 поправок на общую сумму более 7 триллионов рублей. Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 18 ноября. Об этом заявлял министр финансов Антон Силуанов.

