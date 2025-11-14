Комитет Госдумы рекомендовал одобрить ко второму чтению закон о бюджете
Один из ключевых приорететов - выполнение социальных обязательств перед гражданами, указано в материале
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
По итогам рассмотрения Комитет по бюджету и налогам вынес рекомендацию одобрить во втором чтении законопроект, касающийся федерального бюджета на 2026 год. В том числе он касается планового периода на 2027 и 2028 годы.
«Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», — указано в материале РИА Новости. Отмечается, что на рассмотрение Думы он будет вынесен 18 ноября.
Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности. Также входит достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития.
22 октября, Госдума приняла этот законопроект в первом чтении, а правительство подготовило около 590 поправок на общую сумму более 7 триллионов рублей. Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 18 ноября. Об этом заявлял министр финансов Антон Силуанов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.