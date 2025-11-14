Комитет Госдумы рекомендовал одобрить ко второму чтению закон о бюджете

Один из ключевых приорететов - выполнение социальных обязательств перед гражданами, указано в материале Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

По итогам рассмотрения Комитет по бюджету и налогам вынес рекомендацию одобрить во втором чтении законопроект, касающийся федерального бюджета на 2026 год. В том числе он касается планового периода на 2027 и 2028 годы.

«Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», — указано в материале РИА Новости. Отмечается, что на рассмотрение Думы он будет вынесен 18 ноября.

Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности. Также входит достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития.

