Правительство подготовило 590 поправок к проекту бюджета

Российское правительство подготовило около 590 поправок к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы перед вторым чтением в Госдуме. Об этом года заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Бюджетные поправки. Всего предлагается внести 590 поправок на общую сумму на трехлетний период более 7 триллионов рублей», — рассказал Силуанов о поправках, подготовленных правительством ко 2-у чтению проекта бюджета на ближайшие три года.

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете Российской Федерации на 2026 год, а также на плановый период 2027-2028 годов. Одновременно депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении проект бюджета Соцфонда России на аналогичный трехлетний период. Инициатором представленных документов выступило правительство РФ. Рассмотрение законопроектов во втором чтении назначено на 18 ноября текущего года.

