Правительство подготовило 590 поправок к проекту бюджета
По словам Силуанова, планируется внести 590 поправок на общую сумму на трехлетний период более 7 трлн рублей
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российское правительство подготовило около 590 поправок к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы перед вторым чтением в Госдуме. Об этом года заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Бюджетные поправки. Всего предлагается внести 590 поправок на общую сумму на трехлетний период более 7 триллионов рублей», — рассказал Силуанов о поправках, подготовленных правительством ко 2-у чтению проекта бюджета на ближайшие три года.
Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете Российской Федерации на 2026 год, а также на плановый период 2027-2028 годов. Одновременно депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении проект бюджета Соцфонда России на аналогичный трехлетний период. Инициатором представленных документов выступило правительство РФ. Рассмотрение законопроектов во втором чтении назначено на 18 ноября текущего года.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в федеральном бюджете РФ на 2025 год. По новым данным, доходы бюджета уменьшились до 36,562 триллиона рублей. При этом расходы остались прежними — 42,298 триллиона рублей. Из-за этих изменений дефицит бюджета вырос до 5,736 триллиона рублей. Чтобы покрыть нехватку денег, правительство получило право брать внешние займы без участия Фонда национального благосостояния, в котором сейчас находится 13,367 триллиона рублей, передает 360.ru.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.