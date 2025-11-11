Шабаш в эфире: почему стоит посмотреть сериал «Химкинские ведьмы»

Первые зрители называют сериал легким, веселым и атмосферным Фото: Кадр из сериала «Химкинские ведьмы» (2025) реж. Максим Зыков, Артём Сухоруков

На СТС стартовал мистический комедийный сериал «Химкинские ведьмы». Это история трех подруг, которые долгие годы притворялись медиумами ради заработка, пока одна случайная встреча не превратила их в настоящих колдуний. О том, каким вышел сериал — в материале URA.RU.

Что за сериал «Химкинские ведьмы»

«Химкинские ведьмы» — история о трех подругах из подмосковных Химок, годами наживавшихся на доверчивых клиентах под видом медиумов. Но однажды шарлатанки встречают уличную ведунью, от которой получают настоящие сверхъестественные способности.

Создатели называют сериал современной комедией с элементами мистики, детектива и романтики. Во многом «Химкинские ведьмы» заигрывают с ностальгией, напоминая культовый сериал «Зачарованные», который показывали по телевидению в 2000-х. Только вместо трех сестер здесь — три аферистки, а магия для них оборачивается далеко не сказочными последствиями.

Сюжет сериала «Химкинские ведьмы»

Внезапно для себя шарлатанки получат настоящую силу Фото: Кадр из сериала «Химкинские ведьмы» (2025) реж. Максим Зыков, Артём Сухоруков

Марина, Света и Оля годами «общались с духами» ради легких денег. Все меняется, когда загадочная ведьма дарит им подлинные силы: Марина начинает слышать мысли, Света теперь видит будущее, а Оля — общается с мертвыми.

Поначалу это кажется забавным, но вскоре магия выходит из-под контроля. Чужие мысли сводят с ума, видения пугают, а духи не дают покоя. Подруги решают избавиться от новой силы и отдать их либо подозрительному колдуну-искусителю, либо своим вторым половинкам.

Актеры и создатели сериала «Химкинские ведьмы»

Главные роли в сериале исполнили Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова. Марк Богатырев предстал в образе харизматичного антагониста, а Алена Яковлева сыграла загадочную ведунью, с которой все начинается. В проекте также снимались Михаил Кремер, Антон Жижин и Кузьма Сапрыкин. Режиссер сериала — Максим Зыков. Ранее он снимал «Универ. Новая общага», «Команду мечты» и «Передок».

Почему стоит посмотреть «Химкинских ведьм»

Сериал оценивают в 7,7 баллов из 10 Фото: Кадр из сериала «Химкинские ведьмы» (2025) реж. Максим Зыков, Артём Сухоруков

«Химкинские ведьмы» — это легкая, остроумная и зрелищная комедия, идеально подходящая для вечернего отдыха. Зрители отмечают, что сериал помогает «переключиться» после рабочего дня и просто насладиться доброй историей с юмором и легкой мистикой.

Первые отзывы в сети на «Химкинских ведьм» довольно теплые: на «Кинопоиске» у сериала оценка 7.7 из 10. Многие хвалят атмосферу и визуальный стиль: эстетичную картинку, яркие костюмы и уютные декорации, создающие ощущение волшебства. Отдельно подчеркивают удачный актерский состав — особенно игру Валерии Астаповой, которую называют «яркой и энергичной».

По отзывам, сериал получился позитивным и добрым, без тяжелых нравоучений и «чернухи», но при этом с интригой и эмоциональными моментами. Некоторые зрители сравнивают проект с классическими сериалами СТС — легкими, ироничными и снятыми «для души».

Даже скептически настроенные зрители признают, что «Химкинские ведьмы» — это качественный развлекательный продукт: простой, но увлекательный, с динамичным сюжетом и приятной атмосферой.





График выхода серий

Последние серии «Химкинских ведьм» выйдут уже 13 ноября Фото: Кадр из сериала «Химкинские ведьмы» (2025) реж. Максим Зыков, Артём Сухоруков

Премьера «Химкинских ведьм» состоялась 10 ноября на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink. Первый сезон включает 17 серий, которые выходят в течение четырех дней:

10 ноября — первые 5 серий

11 ноября — следующие 4

12 и 13 ноября — по 4 заключительные эпизода