Всероссийский форум коренных народов России пройдет в Тюмени

Форум КМНС пройдет в Тюмени с 20 по 22 ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени с 20 по 22 ноября пройдет Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. Ранее мероприятия состоялось в Анадыре, Красноярске и Петрозаводске.

«Мы выбирали регионы проживания малых коренных народов. Мероприятие направлено на выявление, изучение и обобщение опыта сохранения и популяризации их культуры, взаимодействие с местными социально-культурными сообществами», — уточнил инфоцентр со ссылкой на слова заместителя министра культуры РФ Жанны Алексеевой.

Форум соберет специалистов в области культуры и искусства. А также представителей общественных организаций Уральского федерального округа, республики Саха и Удмуртии.

Продолжение после рекламы