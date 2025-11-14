Всероссийский форум коренных народов России пройдет в Тюмени
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Тюмени с 20 по 22 ноября пройдет Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. Ранее мероприятия состоялось в Анадыре, Красноярске и Петрозаводске.
«Мы выбирали регионы проживания малых коренных народов. Мероприятие направлено на выявление, изучение и обобщение опыта сохранения и популяризации их культуры, взаимодействие с местными социально-культурными сообществами», — уточнил инфоцентр со ссылкой на слова заместителя министра культуры РФ Жанны Алексеевой.
Форум соберет специалистов в области культуры и искусства. А также представителей общественных организаций Уральского федерального округа, республики Саха и Удмуртии.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени прошел пятидневный молодежный форум «УТРО». Финалом мероприятия стал концерт популярных артистов. На сцене выступили комедийно-музыкальный коллектив «Студия Союз» и певица Ксения Минаева.
