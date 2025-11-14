Логотип РИА URA.RU
На СВО погиб мобилизованный водитель скорой помощи из Тюмени Михаил Власов

14 ноября 2025 в 16:57
Медик был мобилизован в 2022 году

Медик был мобилизован в 2022 году

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе специальной военной операции погиб Михаил Власов, который до мобилизации работал водителем Тюменской станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает официальный паблик службы в соцсети «ВКонтакте».

«10 ноября вечером в НИИ им. Бурденко от полученных ранений скончался наш коллега, водитель Михаил Михайлович Власов. Он был мобилизован в 2022 году. Ему было всего 33 года. У него осталась жена и трое детей. Выражаем глубокие соболезнования его семье и друзьям. Это невосполнимая утрата для всех нас. Скорбим», — указано в публикации Тюменской станции скорой помощи.

Информация о дате, времени и месте прощания с Михалом Власовым будет опубликована позже. Ранее URA.RU писало о том, что в деревне Быкова Ишимского округа Тюменской области прошел траурный митинг — жители простились с Виктором Басалаем, который также погиб в ходе специальной военной операции. Мужчине было 54 года.

