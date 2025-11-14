На СВО погиб мобилизованный водитель скорой помощи из Тюмени Михаил Власов
Медик был мобилизован в 2022 году
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ходе специальной военной операции погиб Михаил Власов, который до мобилизации работал водителем Тюменской станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает официальный паблик службы в соцсети «ВКонтакте».
«10 ноября вечером в НИИ им. Бурденко от полученных ранений скончался наш коллега, водитель Михаил Михайлович Власов. Он был мобилизован в 2022 году. Ему было всего 33 года. У него осталась жена и трое детей. Выражаем глубокие соболезнования его семье и друзьям. Это невосполнимая утрата для всех нас. Скорбим», — указано в публикации Тюменской станции скорой помощи.
Информация о дате, времени и месте прощания с Михалом Власовым будет опубликована позже. Ранее URA.RU писало о том, что в деревне Быкова Ишимского округа Тюменской области прошел траурный митинг — жители простились с Виктором Басалаем, который также погиб в ходе специальной военной операции. Мужчине было 54 года.
