На СВО погиб мобилизованный водитель скорой помощи из Тюмени Михаил Власов

Медик был мобилизован в 2022 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе специальной военной операции погиб Михаил Власов, который до мобилизации работал водителем Тюменской станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает официальный паблик службы в соцсети «ВКонтакте».

«10 ноября вечером в НИИ им. Бурденко от полученных ранений скончался наш коллега, водитель Михаил Михайлович Власов. Он был мобилизован в 2022 году. Ему было всего 33 года. У него осталась жена и трое детей. Выражаем глубокие соболезнования его семье и друзьям. Это невосполнимая утрата для всех нас. Скорбим», — указано в публикации Тюменской станции скорой помощи.