Рейс из Перми в Пхукет задержан более чем на шесть часов

Пассажирам придется ждет больше 6 часов вылета своего рейса в Пхукет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Перми «Большое Савино» в субботу, 8 ноября. Самый длительный перенос — более шести часов — коснулся рейса в Пхукет. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

«Вылет самолета авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь — Пхукет (рейс ZF 2963) отложен на 6 часов 20 минут: вместо 21:30 он запланирован на 3:50 9 ноября. Рейсы Пермь — Сочи авиакомпаний „Икар“ (EO 424) и Nordwind Airlines (N4 424) задерживаются на 1 час 5 минут и теперь вместо 7:50 отправятся в 8:55», — указано в онлайн-табло пермского аэропорта.

Прибывающие рейсы также задерживаются. Самолеты из Сочи (N4 423 и EO 423) пробудят с опозданием на 1 час 20 минут: вместо 6:55 в 8:15. А рейс из Антальи (ZF 866), который должен был прибыть в Пермь в 19:20, задерживается на 6 часов 20 минут, воздушное судно приземлится в 1:40 9 ноября.

Продолжение после рекламы

Ночью 8 ноября воздушная гавань Волгограда временно закрыла небо. Аэропорт Пензы временно приостановил выполнение авиарейсов, сообщила Росавиация. В Курской, Рязанской и Волгоградской областях введен режим беспилотной опасности.

Ранее URA.RU рассказывало, в аэропорту Перми 7 ноября произошли значительные задержки двух авиарейсов. Речь шла о пятичасовых отставаниях от графика самолетов из Самары и в Казань.

Несколько рейсов из Перми в Сочи и Пхукет вылетают с опозданием Фото: Скрин онлайн-табло аэропорта Пермь