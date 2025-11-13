Российский дипломат предупредил о готовности США возобновить ядерные испытания
В октябре в США начались испытания ядерного оружия
Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown
США могут перейти к полноценным ядерным испытаниям, но сейчас признаков подготовки к ним нет. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Вполне вероятно, что действительно они перейдут к натурным ядерным испытаниям, полноценным», — сказал Ульянов в прямом эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что в Республиканской партии США есть много влиятельных людей, которые поддерживают идею возобновления ядерных испытаний. Несмотря на заявление, Ульянов отметил, что на данный момент признаков подготовки США к ядерным испытаниям нет.
В октябре в США начались испытания ядерного оружия. По словам президента Дональда Трампа, эта мера стала реакцией на испытания подобного рода в других странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия предпримет соответствующие меры в ответ на проведение США испытаний ядерного оружия. Если испытания будут проведены, это будет означать прекращение периода, в течение которого действовал соответствующий запрет.
