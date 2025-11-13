Российский дипломат предупредил о готовности США возобновить ядерные испытания

В октябре в США начались испытания ядерного оружия Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown

США могут перейти к полноценным ядерным испытаниям, но сейчас признаков подготовки к ним нет. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Вполне вероятно, что действительно они перейдут к натурным ядерным испытаниям, полноценным», — сказал Ульянов в прямом эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что в Республиканской партии США есть много влиятельных людей, которые поддерживают идею возобновления ядерных испытаний. Несмотря на заявление, Ульянов отметил, что на данный момент признаков подготовки США к ядерным испытаниям нет.