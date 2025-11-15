Володин забил тревогу из-за употребления детьми безалкогольного пива

Володин заявил, что в РФ в последние годы наблюдается рост продаж безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь Фото: Роман Наумов © URA.RU

В последние годы отмечается тенденция к увеличению объемов продаж безалкогольных напитков, которые имитируют алкогольную продукцию. При этом покупателями таких товаров становятся не только совершеннолетние, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Покупателями становятся не только взрослые. По оценкам экспертов, в возрасте 10-13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% детей, в 16-17 лет — порядка 21%. То есть каждый пятый», — написал Володин в telegram-канале.

Медики предупреждают, что употребление подобных напитков несовершеннолетними может иметь негативные последствия. Среди возможных рисков — формирование пристрастия к вкусу алкогольных напитков, что в будущем может сделать их более привлекательными для подростков. Кроме того, употребление такой продукции может стать частью определенного ритуала, который ассоциируется с удовольствием и имитацией взрослого поведения. Также существует опасность развития нездорового интереса к алкоголю, который впоследствии может перерасти в пагубную привычку. В связи с вышеперечисленным Вячеслав Володин поднял вопрос о возможности введения ограничений на продажу безалкогольных напитков детям.

