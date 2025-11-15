Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Московской области (архивные кадры) Фото: Илья Московец © URA.RU

Уровень погодной опасности в Московской области повышен до оранжевого из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщили Гидрометцентре РФ. Оранжевый уровень будет действовать до 21:00 по московскому времени и предупреждает об опасных погодных явлениях с вероятностью нанесения ущерба.

«После 15:00-16:00 осадки прекратятся, в облаках появятся прояснения, вечером температура опустится ниже нуля. Появится гололедица, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус», — сообщает URA.RU.

В течение этого периода в регионе ожидается дождь, переходящий в снег, гололедица на дорогах и сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Синоптики также распространили специальное экстренное предупреждение о налипании снега, действующее до конца суток.

Температурные показатели в течение дня составят в Москве от 0 до +2 градусов, в Подмосковье — от -1 до +4 градусов. Ветер ожидается западного направления со скоростью 6-11 м/с, что усугубит ощущение холода и может способствовать обледенению поверхностей.