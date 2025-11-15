Владимир Константинов заявил, что Зеленский - это часть большой коррупционной схемы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Коррупционные схемы на Украине контролируются внешними силами, опасающимися раскрытия нежелательных фактов, которые могут привести к выявлению истинных мотивов их поддержки и целей кампании против России. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«(Президент Украины Владимир — прим. URA.RU) Зеленский со своей командой — один из организаторов коррупционной схемы. Но не единственный. Тема коррупции Зеленского Западом поднимается очень аккуратно. За всей этой цепочкой стоят серьезные силы извне, которые понимают, что если откроют ящик Пандоры, вскроется, что стоит за их помощью, для чего накачивалась антироссийская истерия, выяснится, что конечная цель — заработать деньги», — заявил Константинов для РИА Новости.

Он также предположил, что по мере раскрытия коррупционных схем могут исчезнуть некоторые вовлеченные в них лица. Кроме того, Владимир Константинов выразил мнение, что для Владимира Зеленского проведение выборов может иметь фатальные последствия.

