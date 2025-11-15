Россиян предупредили о смертельной опасности употребления сельди в упаковках

Эксперт предупредил об опасности сельди в упаковке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Употребление филе сельди в промышленной упаковке может представлять опасность для здоровья из-за возможного содержания канцерогенных веществ. Об этом сообщил доцент кафедры индустрии питания Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. Эксперт объяснил, что при нарушении технологии производства в рыбе может образовываться вредное соединение N-нитрозамин.

«Если технология нарушается, раствор превышает дозировку нитрата и рыбу передерживают в рассоле, в жидкости образуется канцероген N-нитрозамин. Употребление такого продукта может навредить здоровью человека», — рассказывает Дмитрий Куликов в интервью с Life.ru.

Специалист рекомендует выбирать традиционную бочковую сельдь без добавок или солить рыбу самостоятельно. Для снижения концентрации соли продукт можно вымочить в минеральной воде, молоке или чае в течение 1-12 часов.

Продолжение после рекламы

Эксперт отметил, что последствиями употребления некачественной сельди могут стать заболевания кожи, печени, почек и ЖКТ. По данным исследования, стоимость селедки под шубой за год выросла на 14%, что связано с подорожанием основного ингредиента — сельди, а также майонеза.