Назван нюанс замены водительских прав в России
Замена водительских прав осуществляется с предъявлением медзаключения об отсутствии у водителя противопоказаний к управлению авто
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Для замены водительских удостоверений в России не требуется сдавать экзамены. Однако необходимо предоставить медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
«Порядок замены российского водительского удостоверения не изменился. <...> Выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов», — сказали в пресс-центре. Информацию передает ТАСС.
Согласно информации МВД, водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года и был автоматически продлен, утратят силу в 2026 году. В министерстве напомнили, что правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений закреплены в постановлении правительства РФ от 24 октября 2014 года. Для замены удостоверения заявитель должен предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; заключение врачей о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортным средством; российское национальное водительское удостоверение (при наличии).
Ранее сообщалось, что срок действия порядка автоматического продления водительских прав истечет 1 января 2026 года. Для получения нового водительского удостоверения россиянам потребуется вновь пройти медицинскую комиссию.
