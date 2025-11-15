Назван нюанс замены водительских прав в России

Согласно информации МВД, водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года и был автоматически продлен, утратят силу в 2026 году. В министерстве напомнили, что правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений закреплены в постановлении правительства РФ от 24 октября 2014 года. Для замены удостоверения заявитель должен предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; заключение врачей о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортным средством; российское национальное водительское удостоверение (при наличии).