Россиянин и украинка сорвались со скалы во время ночного похода в Турции
Пара сорвалась со скалы во время пешего похода в Аланье
Фото: Илья Московец © URA.RU
Россиянин и украинка получили тяжелые переломы после падения со скалы во время ночного пешего похода в турецкой Аланье. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Молодые люди сорвались с опасного обрывистого маршрута в районе реки Дим и провели более пяти часов в скалистой местности до прибытия помощи.
«Спасатели 2 часа пробирались к паре — все осложняли сильный ветер, скользкие дороги и крутые склоны. Доставали пострадавших из западни около 3 часов, в итоге вытащили, привязав их к корзинным носилкам с тросовым механизмом», — сообщает telegram-канал SHOT.
Молодые люди — 27-летний Влад Швецов и 24-летняя София Жуковская отправились в поход без защитного снаряжения и выбрали опасный путь для спуска. Их крики о помощи услышал местный житель, который сразу же вызвал экстренные службы.
После сложной операции по эвакуации обоих туристов доставили в больницу с переломами рук и ног. Власти Аланьи уже объявили о планах по обновлению предупреждающих знаков и перепланировке опасных участков маршрута для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
