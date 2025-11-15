Россиянин и украинка сорвались со скалы во время ночного похода в Турции

Пара сорвалась со скалы во время пешего похода в Аланье Фото: Илья Московец © URA.RU

Россиянин и украинка получили тяжелые переломы после падения со скалы во время ночного пешего похода в турецкой Аланье. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Молодые люди сорвались с опасного обрывистого маршрута в районе реки Дим и провели более пяти часов в скалистой местности до прибытия помощи.

«Спасатели 2 часа пробирались к паре — все осложняли сильный ветер, скользкие дороги и крутые склоны. Доставали пострадавших из западни около 3 часов, в итоге вытащили, привязав их к корзинным носилкам с тросовым механизмом», — сообщает telegram-канал SHOT.

Молодые люди — 27-летний Влад Швецов и 24-летняя София Жуковская отправились в поход без защитного снаряжения и выбрали опасный путь для спуска. Их крики о помощи услышал местный житель, который сразу же вызвал экстренные службы.

