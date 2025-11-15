Стало известно о работе аэропортов в день первого снега в Москве

В «Домодедово» сообщили, что аэропорт работает в обычном режиме (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» в Московской области работают в обычном режиме, несмотря на снегопад. Об этом сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.

«Аэропорт работает в обычном режиме, рейсы обслуживаются по расписанию», — заявил представитель аэропорта «Домодедово». Информацию передает РИА Новости. В аэропорту «Жуковский» подчеркнули, что наземные службы полностью готовы к работе в зимних условиях, и текущий снегопад не влияет на обслуживание рейсов.