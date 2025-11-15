Стало известно о работе аэропортов в день первого снега в Москве
В «Домодедово» сообщили, что аэропорт работает в обычном режиме (архивное фото)
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» в Московской области работают в обычном режиме, несмотря на снегопад. Об этом сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.
«Аэропорт работает в обычном режиме, рейсы обслуживаются по расписанию», — заявил представитель аэропорта «Домодедово». Информацию передает РИА Новости. В аэропорту «Жуковский» подчеркнули, что наземные службы полностью готовы к работе в зимних условиях, и текущий снегопад не влияет на обслуживание рейсов.
Как ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в субботу в столице выпал первый снег. За сутки количество осадков достигло до 20% от месячной нормы. Он также отметил, что снег в столице выпал с месячным опозданием.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.