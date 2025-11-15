Снегопад создает водителям проблемы Фото: Илья Московец © URA.RU

В ночь на субботу, 15 ноября, в столице начался первый в этом сезоне снегопад. Однако в некоторых районах Москвы все еще идут дожди. Согласно данным Гидрометцентра России, такая непогода сохранится в городе на протяжении нескольких дней.

Вождение в зимних условиях требует особой бдительности, поскольку на дорогах могут возникнуть такие опасности, как гололед и снежные заносы. Благоприятной ситуацией является та, при которой дороги были очищены и обработаны реагентами. Однако возникает вопрос: какие меры следует предпринять в условиях снегопада? Как безопасно ездить в снегопад — в материале URA.RU.

Как безопасно ездить в снежную погоду Фото: Инфографика URA.RU

Как подготовиться к поездке

В условиях сильного снегопада рекомендуется отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом — электричкой, метро или трамваем, поскольку эти виды транспорта не зависят от состояния дорожного покрытия. Если же поездка на личном автомобиле неизбежна, следует заблаговременно подготовиться и учесть, что дорога может быть осложнена заснеженными участками и скользким покрытием.

Продолжение после рекламы

Перед выездом необходимо тщательно подготовить транспортное средство. В первую очередь следует полностью очистить стекла от снега и льда, поскольку во время движения мокрый снег будет продолжать налипать на них. Необходимо включить все системы обогрева и обдува.

Следует освободить от ледяного налета стеклоочистители. Оптимальным решением будет снимать их на ночь и приносить домой для разморозки. При неисправном стеклоочистителе со стороны водителя эксплуатация автомобиля запрещена.

Также важно обеспечить хорошую видимость автомобиля на дороге: для этого необходимо очистить фары, фонари и габаритные огни. Необходимо убрать снег с крыши, багажника и капота, чтобы исключить риск внезапного ухудшения видимости для себя и других участников дорожного движения.

В багажник стоит положить лопату и материалы, которые можно использовать для улучшения сцепления с дорогой в случае застревания (например, куски брезента или старые автомобильные коврики). Также можно приобрести специальные антипробуксовочные траки, которые пригодятся на заснеженных, грязных или песчаных участках дороги.

Рекомендуется отключить круиз-контроль и выбрать режим «Зимний» или «Эко». Если поблизости есть свободная и безопасная площадка, стоит потренироваться в передвижении по снегу, торможении и выполнении поворотов. Для оценки степени скольжения можно несколько раз выполнить резкое торможение до блокировки колес, но делать это следует на малой скорости и вдали от других транспортных средств.

Как правильно ездить в снегопад

Три заповеди водителя в снегопад: не тормозить, не газовать, не выкручивать руль Фото: Илья Московец © URA.RU

В условиях снегопада водителям следует придерживаться трех основных правил: избегать резкого торможения, ускорения и крутого поворота руля — все действия должны быть максимально плавными. Можно представить, что в салоне на заднем сиденье находится незакрытый аквариум с рыбками, и задача состоит в том, чтобы не допустить его опрокидывания.

При сильном снегопаде рекомендуется использовать противотуманные фары и фонари. При этом от использования дальнего света следует отказаться, так как он отражается от снежинок и практически полностью ухудшает видимость.

Необходимо снизить скорость движения: на дорогах с шипованной резиной — до 80 километров в час, с нешипованной («липучкой») — до 60 километров в час. В случае наличия обледенелой колеи скорость следует уменьшить до 50 километров в час. На укатанном снегу возможно движение с более высокой скоростью, однако любые маневры, включая повороты и объезды, необходимо осуществлять на скорости не более 40 километров в час. Указанные значения являются рекомендуемыми, однако в зависимости от ситуации целесообразно снижать скорость еще больше.

Продолжение после рекламы

Дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть в два раза больше обычной. На трассе дистанция должна соответствовать показаниям спидометра — например, при скорости 60 километров в час оптимальное расстояние до впереди идущего транспортного средства составит 60 метров. Это обеспечит запас времени около 5–6 секунд в случае необходимости экстренного торможения.

Следует проявлять особую осторожность при движении за большегрузными автомобилями, так как они поднимают снег с дороги и обочин, что может резко ухудшить видимость. Хотя и легковые автомобили оставляют за собой шлейф снега, грузовики создают гораздо более интенсивное снежное облако, поэтому дистанцию перед ними необходимо увеличивать.

Как тормозить

На снегу старайтесь не тормозить, а притормаживать Фото: Илья Московец © URA.RU

При движении по заснеженной дороге рекомендуется избегать резкого торможения и использовать технику плавного снижения скорости. Для этого необходимо аккуратно убрать ногу с педали газа и применить торможение двигателем. В случае если у вас автомобиль с механической коробкой передач, переключитесь на более низкую передачу — это позволит быстрее снизить скорость.

В ситуации, когда требуется экстренное торможение, следует применять прерывистое нажатие на педаль тормоза: нажмите на нее на короткое время (около секунды) и сразу отпустите, повторяя действия до достижения нужного эффекта. Такой подход поможет сохранить сцепление с дорогой и предотвратить занос автомобиля.

Следует учитывать, что заснеженные дороги представляют собой потенциальную опасность: в городских условиях под колесами может оказаться снежно-грязная смесь, а на мостах, остановках и трамвайных рельсах — лед. При резком нажатии на педали задние колеса могут потерять сцепление с дорожным покрытием и начать скользить.

Для предотвращения потери управления многие автомобили оснащены антиблокировочной системой (ABS), которая помогает сохранять управляемость колес. Если ABS отсутствует или не функционирует, необходимо вручную имитировать ее работу, используя технику прерывистого торможения, описанную выше.

Как правильно входить в поворот

Любые маневры выполняйте не спеша, без рывков и резких отклонений от курса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При выполнении маневров необходимо соблюдать осторожность, избегать резких движений и отклонений от выбранного направления движения. Перед совершением поворота следует снизить скорость до 40-50 километров в час или ниже, принимая во внимание состояние дорожного покрытия и величину угла поворота. Для снижения скорости рекомендуется использовать торможение двигателем.

Продолжение после рекламы

В зависимости от типа привода необходимо корректировать обороты. При заднем приводе их следует уменьшить, а при переднем — немного увеличить, аккуратно нажимая на педаль акселератора.

Не следует отпускать рулевое колесо до завершения маневра. На сухом дорожном покрытии допустимо позволить рулю немного «проскользнуть», предоставив колесам возможность самостоятельно выровняться. Однако в условиях снегопада, гололеда или дождя необходимо удерживать руль, чтобы предотвратить возможное скольжение автомобиля (такая техника управления называется уступающим рулением).

Рекомендуется двигаться в пределах колеи, особенно при движении вниз по склону. Это позволит избежать заноса и обеспечит более стабильное движение, аналогичное движению по рельсам.

Как выйти из заноса

Занос — это когда задние колеса блокируются и движутся быстрее передних Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Занос возникает в ситуации, когда скорость вращения задних колес превышает скорость передних из-за их блокировки. Для восстановления контроля над автомобилем необходимо скорректировать скорость вращения осей: снизить скорость задней оси и повысить — передней. Действия для этого различаются в зависимости от типа привода транспортного средства.

В случае с задним приводом следует уменьшить подачу газа, что приведет к замедлению задних колес. Если у автомобиля передний привод, необходимо немного увеличить подачу газа — это поможет стабилизировать ситуацию.

При полном приводе в скольжение попадают все четыре колеса. Здесь применяется подход, аналогичный управлению автомобилем с передним приводом: нужно немного увеличить обороты двигателя и повернуть руль в сторону заноса. После того как ситуация станет контролируемой, следует аккуратно вернуть автомобиль на нужную траекторию.

Для выравнивания автомобиля важно аккуратно манипулировать рулевым управлением. Следует учитывать, что рекомендация опытных водителей «повернуть руль в сторону заноса» подразумевает поворот в направлении, куда отклонилась задняя часть автомобиля, то есть в противоположную от движения передней части сторону.

Необходимо отметить, что знание инструкций по управлению автомобилем в условиях снегопада и выхода из заноса не гарантирует безопасности на дороге без практических навыков. Даже если водитель хорошо знаком с правилами, в стрессовой ситуации он может инстинктивно нажать на тормоза, что приведет к потере контроля над автомобилем. Поэтому крайне важно проводить тренировки на специально оборудованной площадке, желательно под руководством квалифицированного инструктора. Автоматизированные навыки управления в сложных ситуациях позволят адекватно реагировать на возникновение заноса на трассе.

Продолжение после рекламы

Хотя тренировки не могут обеспечить абсолютную безопасность, они значительно снижают риск дорожно-транспортных происшествий. Для дополнительной защиты стоит рассмотреть возможность оформления полиса каско.

Что делать, если машина застряла

Максимально расчистите или утопчите снег под машиной, спереди и сзади Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В предыдущих блоках рассматривались особенности вождения в условиях снегопада, однако прежде всего необходимо справиться с задачей начала движения. Это может оказаться непростой задачей, если накануне ночью бушевала метель или автомобиль был припаркован на участке, куда коммунальные службы переместили наиболее липкий и рыхлый снег.

Для успешного старта рекомендуется выполнить следующие действия:

тщательно расчистить или утрамбовать снег в области, расположенной под автомобилем, а также спереди и сзади от него;

разместить под колесами дополнительные материалы, улучшающие сцепление с поверхностью, например, траки, фрагменты брезента или автомобильные коврики. За пределами города можно использовать доски или ветки.

При начале движения с ручного тормоза следует действовать в следующем порядке: сначала поднять ручник, затем увеличить обороты двигателя и после этого отпустить ручник. Такой подход позволит увеличить тягу и предотвратить повторное застревание автомобиля.

При наличии механической коробки передач рекомендуется использовать вторую передачу для начала движения. Этот метод часто применяется водителями грузовых автомобилей для предотвращения пробуксовки колес и может быть эффективен и для легковых автомобилей, оказавшихся в затруднительном положении.

Для повышения шансов на успешное преодоление сложных дорожных условий рекомендуется:

всегда иметь в автомобиле буксирный трос;

рассмотреть возможность использования колесных цепей за пределами города;

следить за состоянием буксировочных крюков и проушин.