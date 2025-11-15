Колумбия нанесла удары у границы с Венесуэлой, есть погибшие

Военные Колумбии осуществили бомбардировки вблизи границы с Венесуэлой. В результате этого погибли девять человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник из министерства обороны страны. Отмечается, что жертвы занимались наркоторговлей.

Колумбия уже более полувека переживает вооруженный конфликт с участием различных военизированных групп. За этот период конфликт унес жизни свыше 260 тысяч человек, а миллионы граждан были вынуждены покинуть родные места. Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК/FARC), образованные в 1966 году на базе крестьянских коммунистических отрядов самообороны, насчитывали до 20 тысяч бойцов. После длительных переговоров между властями и повстанцами в 2016 году было подписано мирное соглашение. После «демобилизации» 13 тысяч членов РВСК была сформирована политическая партия Comunes, однако свыше пяти тысяч человек возобновили партизанскую деятельность и вовлечены в наркоторговлю.