Колумбия нанесла удары у границы с Венесуэлой, есть погибшие
Колумбийские военные провели бомбардировки рядом с границей Венесуэлы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Военные Колумбии осуществили бомбардировки вблизи границы с Венесуэлой. В результате этого погибли девять человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник из министерства обороны страны. Отмечается, что жертвы занимались наркоторговлей.
«Военные Колумбии провели бомбардировки рядом с границей Венесуэлы, девять повстанцев (группировки, промышляющей наркоторговлей — прим. URA.RU) погибли», — передает агентство. Военная операция была реализована в департаменте Араука и является частью мер, предпринимаемых президентом Густаво Петро в рамках борьбы с наркоторговлей.
Колумбия уже более полувека переживает вооруженный конфликт с участием различных военизированных групп. За этот период конфликт унес жизни свыше 260 тысяч человек, а миллионы граждан были вынуждены покинуть родные места. Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК/FARC), образованные в 1966 году на базе крестьянских коммунистических отрядов самообороны, насчитывали до 20 тысяч бойцов. После длительных переговоров между властями и повстанцами в 2016 году было подписано мирное соглашение. После «демобилизации» 13 тысяч членов РВСК была сформирована политическая партия Comunes, однако свыше пяти тысяч человек возобновили партизанскую деятельность и вовлечены в наркоторговлю.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал политику Вашингтона в отношении Венесуэлы. Он заявил, что определил курс действий в отношении этой страны и отметил значительный прогресс в вопросе сокращения поставок наркотиков из Венесуэлы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.