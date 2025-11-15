Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

Глава дипломатии ЕС дерзко высказалась о продолжении СВО

Каллас заявила о выгоде продолжения российско-украинского конфликта
15 ноября 2025 в 12:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кая Каллас потребовала продолжить усиливать санкции против РФ

Кая Каллас потребовала продолжить усиливать санкции против РФ

Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас высказалась относительно недавних российских авиаударов по военной инфраструктуре Украины. Она подчеркнула, что продолжение боевых действий против России остается выгодным, а также призвала к дальнейшему усилению санкционного давления на страну.

«Поддержка Украины — сущая мелочь по сравнению с ценой победы России», — заявила Каллас. Соответствующий пост опубликован на ее аккаунте в соцсети Х. 

Ранее Минобороны РФ проинформировало о нанесении ударов возмездия, включая применение гиперзвуковых ракет «Кинжал» по целям на Украине, передает Общественная Служба Новостей. В их число вошли объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры. Кроме того, отмечается, что за прошедшую неделю российская армия осуществила один массированный и пять групповых ударов. В результате были поражены военные предприятия, объекты газоэнергетической инфраструктуры, транспортная инфраструктура, используемая ВСУ, аэродромы, склады и места подготовки ударных беспилотников, пишет RT

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал