Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас высказалась относительно недавних российских авиаударов по военной инфраструктуре Украины. Она подчеркнула, что продолжение боевых действий против России остается выгодным, а также призвала к дальнейшему усилению санкционного давления на страну.

«Поддержка Украины — сущая мелочь по сравнению с ценой победы России», — заявила Каллас. Соответствующий пост опубликован на ее аккаунте в соцсети Х.

Ранее Минобороны РФ проинформировало о нанесении ударов возмездия, включая применение гиперзвуковых ракет «Кинжал» по целям на Украине, передает Общественная Служба Новостей. В их число вошли объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры. Кроме того, отмечается, что за прошедшую неделю российская армия осуществила один массированный и пять групповых ударов. В результате были поражены военные предприятия, объекты газоэнергетической инфраструктуры, транспортная инфраструктура, используемая ВСУ, аэродромы, склады и места подготовки ударных беспилотников, пишет RT.